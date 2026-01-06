Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Happy Aras Gemisindeki Mürettebatın Tamamı Gemiden Ayrılmıştır"
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz’de sürüklenerek karaya oturan Happy Aras gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın emniyetle gemiden ayrıldığını açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz’de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli Happy Aras
gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.
