Tekirdağ’da Karaya Oturan Gemi 3 Gündür Bekleyişini Sürdürüyor

Marmara Denizi’nde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında yük almak amacıyla Martaş Limanı’na yanaşmaya çalışan Palau bayraklı "White Line" isimli kuru yük gemisi, olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenerek Santos Plajı açıklarında karaya oturdu.

Dokuz mürettebatın bulunduğu geminin karaya oturmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve deniz polisleri sevk edildi. 3 gündür aynı noktada bekleyen gemide, dalgıçlar tarafından su altı hasar incelemesi yapıldı.

Yetkililer, gemiye müdahale edilebilmesi ve kurtarma çalışmalarının başlatılabilmesi için hava şartlarının düzelmesinin beklendiğini bildirdi.

Vira Haber