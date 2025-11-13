Denizlili Yüzücüden Riyad’da Tarihi Başarı

İslami Dayanışma Oyunları 08-12 Kasım 2025 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta gerçekleşti. Yüzme branşında 4 altın, 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde eden Denizlili Milli yüzücü Ahmet Mete Boylu kazandığı başarılarla şampiyonaya damga vurdu.

Ahmet Mete Boylu, 200 metre serbest yarışında sergilediği performansla altın madalya kazanırken, 1dakika 48 saniye 65 saliselik derecesiyle de İslam Oyunları Rekoruna imza attı. Başarılı sporcu, takım arkadaşlarıyla birlikte 4x100 metre serbest bayrak, 4x200 metre serbest bayrak ve 4x100 metre serbest mix bayrak yarışlarında da altın madalya elde ederek toplam dört kez zirveye çıktı. Ayrıca 400 metre serbestte bronz madalya, 100 metre serbestte ise dördüncülükle yarışları tamamladı.



İslami Dayanışma Oyunları’nda gösterdiği başarılı performans sonrası Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan genç sporcuyu ve Antrenörü Musa Özcan’ı kutladı. Hem Türkiye hem de Denizli adına elde edilen başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirten Erdoğan, genç sporcuya başarılarının devamını diledi.

