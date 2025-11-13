ESKO Group, 2026’da Daha Büyük Ufuklara Yelken Açıyor

Türk denizcilik sektörünün önemli aktörlerinden ESKO Group, 2025 yılını güçlü büyüme, yeni ortaklıklar ve genişleyen hizmet ağlarıyla tamamladı. Şirket, 2026’da uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmak için ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

ESKO Group’un iştiraklerinden ESKO Marine, güvenlikten onarıma uzanan geniş hizmet yelpazesiyle denizcilik sektörüne yenilikçi çözümler sunmayı sürdürüyor. Şirket, Avrupa’daki tersane ağını genişletirken, gemi bakım ve onarım projelerinde rekabetçi fiyat politikaları ve kısa termin süreleriyle öne çıkıyor.

SIRE 2.0 Semineri Gerçekleştirildi

Alpha Marine Consulting Türkiye tarafından organize edilen “SIRE 2.0: Trendler, Oil Major Beklentileri ve Post-Vetting Uygulamaları” başlıklı seminer, 23–24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Seminerde uluslararası denizcilik güvenliği ve denetim standartları ele alındı, katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Avrupa Tersaneleri Rekabette Yeniden Öne Çıkıyor

ESKO Marine Proje Mühendisi Refik Mert, Avrupa tersanelerinin kalite standartları, uygun maliyetleri ve operasyonel esnekliğiyle yeniden öne çıktığını belirtti. ESKO, Polonya, İspanya, Durban ve Meksika’da yürüttüğü bakım-onarım projelerini başarıyla tamamladı.

Wencon Çözümleriyle Güvenli Onarım

Şirketin portföyünde yer alan Wencon markası, korozyon, erozyon ve mekanik hasarlara karşı hızlı ve kalıcı çözümler sunuyor. Hızlı onarım kitlerine olan talebin arttığını belirten Satış Uzmanı Kaya Esinduy, “Wencon gibi kendi alanında en yüksek kalitede ürünleri üreten bir markayla çalıştığımız için mutluyuz.” dedi.

Yönetim ve Operasyonlarda Güçlü Büyüme

ESKO Group ortakları Adem Kocadağ ve Erhan Esinduy, 2025 yılında pek çok yeni ortaklık kurduklarını belirterek, 2026’da inovatif ve etkisi kanıtlanmış çözümlerle sektördeki güveni sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti. Grubun Dubai’deki iştiraki ESKO Ship Management Operations LLC de acentelik, gemi ve yat yönetimi hizmetlerinde büyümesini sürdürüyor.

Birlikte Büyüyoruz

ESKO çalışanlarından Saim Sarp Kazavak, “Kariyerimdeki en büyük motivasyonum, bu sektörde kalıcı bir iz bırakmak ve ismimi uluslararası alanda duyurmak.” diyerek şirketin genç profesyonellere sunduğu fırsatları vurguladı.