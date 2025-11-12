TSK’ya Ait C-130 Kargo Uçağı Gürcistan’da Düştü: 20 Personel Bulunuyordu

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan’da düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uçakta uçuş ekibi dahil 20 personelin bulunduğunu açıkladı.

Azerbaycan’dan kalkış yaptıktan 27 dakika sonra bağlantı kesildi

Edinilen bilgilere göre uçak, sabah saat 09.50’de Trabzon’dan havalanarak Azerbaycan’ın Gence kentine 11.06’da iniş yaptı. Burada bir süre bekleyen C-130, saat 13.20’de Türkiye’ye dönüş için Gence’den kalkış yaptı.

Uçak, havalandıktan yaklaşık 27 dakika sonra radardan kayboldu. Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçağın enkazına ait parçalar, Gürcistan’ın Kakheti bölgesinde bölge halkı tarafından görüntülendi.

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB’ye ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

Uçağın düşüş sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, MSB ve Gürcistan makamları koordineli şekilde çalışmayı sürdürüyor.

MSB, uçağın içinde uçuş ekibi dahil 20 personelin bulunduğunu doğruladı. Enkaz bölgesinde çalışmaların tüm imkanlarla sürdüğü bildirildi.

