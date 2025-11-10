Dünyadaki İlk Otizmli Maraton Yüzücüsü Tuna Tunca Türkiye’nin Gururu Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu yüzücü Tuna Tunca, Ocean’s 7’de (Okyanus Yedilisi) Manş Denizi (İngiliz Kanalı) ve Cebelitark’ı yüzerek geçti. İngiliz Kanalı Yüzme Derneği (Channel Swimming Association) İngiltere-Folkestone’nda düzenlediği ve dünyanın en prestijli açık su yüzücülerinin buluştuğu gecede Tuna Tunca’yı iki kez ödüllendirdi. Manş Denizi’ni solo yüzerek geçen dünyadaki ilk otizmli erkek sporcu olarak sahneye alınan Tuna Tunca, aynı zamanda haziran ayındaki şiddetli soğuğa rağmen yaptığı geçiş ile bu zorlu kanalı 2025 yılında en erken geçen sporcu oldu ve tüm katılımcılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Azim ve inanç dolu başarı hikayesi



Şimdiki hedef zorlu Kuzey Kanalı

Manş Denizi, Cebelitarık Kanalı, Catalina Kanalı, Cook Boğazı, Molokai Kanalı, Kuzey Kanalı ve Tsugaru Kanalı’ndan oluşan Ocean’s 7 serisinde Tuna Tunca’nın bu yılki hedefi ise Kuzey Kanalı’nı geride bırakmak. 2026 yaz döneminde Kuzey Kanalı’nı geçmeye hazırlanan başarılı sporcu, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ocean’s 7’yi bitiren ilk Türk Bengisu Avcı ve beş kanalı geride bırakan Emre Erdoğan gibi bir hikaye yazmaya hazırlanan Tuna Tunca, attığı her kulaçla otizmin bir engel olmadığını, farklı potansiyelin doğru ortam ve imkanla nasıl açığa çıkabildiğini tüm dünyaya gösteriyor.

Tuna Tunca, bu yıl eylül ayında Cebelitarık Kanalı’nı da 5 saat 32 dakikada solo yüzerek geçmiş ve bu kanalı geçen dünyadaki ilk otizmli yüzücü ünvanını almıştı.

Vira Haber