TOBB Nefes Kredisi’nde Yeni Dönem Başladı: İşletmelere 1,5 Milyon TL’ye Kadar Destek

TOBB’a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmelerin başvurabileceği kredi kapsamında firmalar en fazla 1,5 milyon TL’ye kadar finansman desteğinden yararlanabilecek.

Kredi, TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle sağlanacak. Kapsam dahilinde, 24 aya kadar vadelerde yüzde 33, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yüzde 32 faiz oranı uygulanacak. 6 ay anapara ödemesiz olarak planlanan kredinin azami vadesi 36 ay olacak. Toplam kredi hacmi 25 milyar TL olarak belirlendi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, iş dünyasının en önemli sorunlarından birinin finansmana erişim olduğunu belirterek, “İş dünyasının finansman ihtiyacı ve taleplerine bir nebze de olsa derman olacağını düşündüğümüz bu destekle işletmelerimiz nefes alacaktır” dedi.

Temmuz ayında verilen ilk “TOBB Nefes Kredisi” kapsamında 23 bin 515 firmaya toplam 30 milyar TL destek sağlanmıştı. Yeni dönemle birlikte, işletmelerin ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı hale gelmesi ve üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği hedefleniyor.

Vira Haber