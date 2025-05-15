Global Yatırım Holding, İlk Çeyrekte Dolar Bazında Net Karını %57 Artırdı

Yılın ilk çeyreğinde enflasyon muhasebesi uygulanmamış hali ile tüm iş kolları gelirlerini yüzde 20 ile yüzde 60 arasında artırırken; konsolide gelir ve FAVÖK sırasıyla yüzde 54 ve %80 oranlarında ciddi büyüme kaydetti. Konsolide net kar ise yüzde 33’lük artışla 439,1 milyon TL’ye ulaştı. Global Yatırım Holding’in finansalları döviz bazında da önemli artış gösterdi; dolar bazında Net Kar %57, FAVÖK %52, Gelir ise %31 büyüme kaydetti.

Makroekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik hassasiyetlerle şekillenen bir ortamda 2025 yılına olağanüstü bir performansla başladıklarını anlatan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Bu ortamda uzun vadeli değer yaratabileceğimiz alanlara odaklanmaya devam ettik. Stratejik çeşitlendirmemiz sayesinde, ilk çeyrekte süregelen belirsizlik ve dalgalı piyasa koşullarına rağmen operasyonel kârlılığımızı artırmaya devam ettik” dedi.

GYH Mali İşler Grup Başkanı Ferdağ Ildır ise, “Güçlü finansal yapımız ve disiplinli yaklaşımımız sayesinde faaliyetlerimizde başarılı finansal sonuçlar elde ettik. Hissedarlarımıza sürdürülebilir değer yaratma hedefimiz doğrultusunda sağlam adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 21 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH), 2025 yılına güçlü konsolide gelir, kar ve FAVÖK ile başladı. Yılın ilk çeyreğinde enflasyon muhasebesi uygulanmamış hali ile grubun tüm iş kollarının gelirleri yüzde 20 ile yüzde 60 arasında artış gösterirken; konsolide gelir ve FAVÖK sırasıyla yüzde 54 ve %80 oranlarında ciddi büyüme kaydetti; konsolide gelirler 3,2 milyat TL’den 5,0 milyar TL’ye, konsolide FAVÖK ise 1,0 milyar TL’den 1,9 milyar TL’ye ulaştı. Global Yatırım Holding, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konsolide cirosunu enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası ise yüzde 10.8’lik artışla 5.2 milyar TL’nin üstüne çıkardı. Aynı dönemde net karı yüzde 33’lük artışla 439,1 milyon TL’ye ulaşan grubun, FAVÖK’ü de yüzde 28.5’lik artışla 1 milyar 976 milyon TL’ye yükseldi.

Global Yatırım Holding finansalları yılın ilk çeyreğinde döviz bazında da önemli ölçüde arttı. İlgili dönem döviz bazında incelendiğinde konsolide gelirler yüzde 31’lik artışla 138,4 milyon dolara, konsolide FAVÖK’ü yüzde 52 artışla 52,3 milyon dolara, konsolide net karı ise yüzde 57’lik artışla 11,6 milyon dolara yükseldi.

‘Uzun vadeli değer yaratmaya odaklanıyoruz’

Makroekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik hassasiyetlerle şekillenen bir ortamda 2025 yılına başladıklarını anlatan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Bu ortamda uzun vadeli değer yaratabileceğimiz alanlara odaklanmaya devam ettik. Stratejik çeşitlendirmemiz sayesinde, ilk çeyrekte süregelen belirsizlik ve dalgalı piyasa koşullarına rağmen operasyonel kârlılığımızı arttırmaya devam ettik. Büyümeye yatırım yapma, verimliliği artırma ve paydaşlarımıza kalıcı değer yaratma stratejimizde kararlıyız. İlk çeyrekteki güçlü performansımız, ağırlıklı olarak liman ve gaz iş kollarımızdan gelirken, elektrik üretimi ve gayrimenkul işkollarımız da konsolide performansımıza katkı sağladı Piyasa koşulları ve politik gelişmeler madencilik ve portföy yönetimi alanlarımızı etkilerken, liman iş kolumuz geçen yılki güçlü ivmesini sürdürerek büyüme yolculuğumuzda yine başrolü üstlendi. Küresel kruvaziyer sektörünün uzun vadeli görünümü son derece umut verici. 2025 Cruise Industry News Yıllık Raporu’na göre, küresel kruvaziyer kapasitesinin 2030’a kadar yüzde 25 artması bekleniyor. Filonun büyümesi ve yolcu talebinin güçlü seyretmesiyle 2025, sektör için belirleyici bir yıl olacak. Biz de bu fırsatlardan yararlanmaya hazırız” dedi.

Kutman, Gaz iş kolunda ilk çeyrekte görülen başarılı performansın da önemle altını çizerek, “Naturelgaz 2025 yılının ilk çeyreğinde satış hacmini yıllık bazda %23 artışla tarihi zirvelere taşırken, brüt kar ve FAVÖK marjlarında da önemli artışlar kaydetti. Sıkı gider yönetimi ve iş süreçlerindeki iyileşmeler sayesinde şirketin solo finasalları bazında brüt kar 2025’in ilk çeyreğinde yıllık bazda %39 artarken, 1Ç 2024’te 230 milyon TL olan vergi öncesi kâr ise, 1Ç 2025’te 528 milyon TL’ye ulaştı” dedi.

‘Güçlü finansal yapımız sayesinde başarılı sonuçlar elde ettik”

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Başkanı Ferdağ Ildır ise, “2025 yılına devam eden makroekonomik zorluklar ve jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde başladık. Bu ortamda bile çeşitlendirilmiş iş modelimiz, ilk çeyrekte operasyonel kârlılığı desteklemeye devam etti. Güçlü finansal yapımız ve disiplinli yaklaşımımız sayesinde faaliyetlerimizde başarılı finansal sonuçlar elde ettik. Hissedarlarımıza sürdürülebilir değer yaratma hedefimiz doğrultusunda sağlam adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Vira Haber