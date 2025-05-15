Yeni Sezonda Asmira Marine’den Güçlendirilmiş Tekne Kiralama Ağı

Denizcilik sektöründe yarım asra yakın deneyimiyle faaliyet gösteren; Türkiye ve Adriyatik kıyılarında toplam 8 Marina yakıt istasyon zincirine sahip, Türkiye’de 26 noktada gemi ve yat yakıt ikmali yapan, tekne bakım-onarım hizmetleri, yat brokerliği ve Frauscher markasının Türkiye distribütörlüğü gibi alanlarda entegre çözümler sunan Asmira Marine, 2025 sezonunda kiralama hizmetlerinin kapsamını genişleterek operasyonel gücünü önemli ölçüde artırdı.

Asmira Group Yönetim Kurulu Üyesi Gonca Aslan, yatırımla ilgili şu açıklamada bulundu:

“2025 yılı, kiralama tarafında stratejik büyüme hedeflerimizi hayata geçirdiğimiz bir dönem. Yeni sezonda filomuza dahil ettiğimiz teknelerle hizmet çeşitliliğimizi artırıyor, operasyonel yapımızı ise kullanıcı deneyimini merkeze alan anlayışımız doğrultusunda ileriye taşıyoruz.”

Dalila’nın transfer sürecinin geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamlandığını belirten Aslan, sözlerine şöyle devam etti: “Sezona 7 tekneyle başlayan filomuz, Dalila ve Amelia’nın katılımıyla 9’a ulaştı. 9 Mayıs’ta düzenlenen TYBA Yacht Charter Show’da Amelia’nın markamızı temsil etmiş olması da, bu büyüme sürecinin doğal bir uzantısı niteliğinde. 2026 sezonunda filoya eklenecek sürpriz teknelerle bu büyümeyi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz.”

Gonca Aslan, yeni teknelere ilişkin olarak şunları ekledi: “Yeni tekneler, farklı beklentiler ve seyir alışkanlıkları doğrultusunda şekillendirildi. Mavi turlardan özel organizasyonlara kadar uzanan geniş bir kullanım alanında, hem bireysel hem de kurumsal talepleri karşılayan güçlü bir hizmet yapısını sürdürüyoruz.”

Asmira Marine yat kiralama alanında farklı güzergâh seçenekleri sunan esnek yapısıyla dikkat çekiyor. Bodrum çıkışlı Gökova ve Hisarönü rotalarının yanı sıra, Bodrum-Göcek arasında planlanan tek yönlü seyir seçenekleri de öne çıkıyor. Göcek çıkışlı rotalarda ise Doğu ve Batı Göcek hatlarının yanı sıra Göcek-Kalkan-Göcek gibi güzergâhlar tercih edilebiliyor. Turgutreis çıkışlı turlarda ise Kos, Leros ve Patmos gibi Yunan adalarına kolaylıkla seyir yapılabiliyor. Rotalar, kullanıcıların deneyim, ilgi ve ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmiş şekilde sunuluyor.

Yelkenli ve Katamaran Alternatifleriyle Farklılaşan Hizmet Yapısı

Filo yapısında hem yelkenli hem de katamaran tipi teknelere yer veren Asmira Marine yat kiralama hizmetlerinde, farklı kullanıcı profillerine uygun çözümler sunuyor. Asmira Marine, yüksek güvenlik standartlarını esas alarak, yarım asra yaklaşan deneyimini denizcilik güvenliği konusundaki operasyonel sistemlerine yansıtıyor.