Ekonomiye Değer Katan Projeler Ödüllendiriliyor

Türkiye’nin üretimden ihracata, perakendeden e-ticarete uzanan tüm ekonomik faaliyetlerinin lokomotifi olan tedarik zinciri alanındaki en prestijli etkinlik ‘Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri’ Ödül Töreni, bu yıl da ülke ekonomisinin nabzını tutan profesyonelleri aynı çatı altında buluşturuyor.

SCP Club tarafından Slimstock ve LODER iş birliği ile düzenlenen ‘Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri’ Ödül Töreni, sektörde başarıyı, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği ödüllendirerek 11’inci yılında yoluna daha güçlü bir vizyonla devam ediyor. 5 Kasım 2025’te Dedeman Bostancı Hotel’de gerçekleştirilecek etkinlik; üretimden tedariğe, lojistikten dijitalleşmeye uzanan geniş bir yelpazede ekonomiye katma değer kazandıran projeleri ve bu projelerin mimarlarını buluşturarak, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü ortaya koyan ve sektörün geleceğine yön çizen stratejik bir platform sunacak. Projelerini değerlendirme fırsatına dahil olmak isteyen profesyoneller için son başvuru tarihi ise 8 Ekim 2025.

Sezer: “Tedarik Zinciri Artık Türkiye’nin Küresel Rekabet Gücünün Kalbinde”

Slimstock Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer, ödül töreni öncesinde yaptığı değerlendirmede hem “Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” ödüllerinin hem de tedarik zinciri yönetiminin ülke ekonomisi açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Sezer, tedarik zincirinin günümüzde artık yalnızca bir ürünün bir noktadan diğerine taşınmasından ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Tedarik zinciri, artık yalnızca mal ve hizmetlerin akışını yönetmek değil; bir ülkenin ihracat kapasitesini, döviz gelirlerini, istihdam yaratma potansiyelini ve küresel rekabet gücünü doğrudan şekillendiren kritik bir stratejik alan haline gelmiştir. Türkiye’nin 21. yüzyılda küresel ticaretteki payını artırabilmesi, verimliliğini yükseltebilmesi ve sürdürülebilir büyümeyi kalıcı kılabilmesi, ancak bu alandaki yetkinliklerini güçlendirmesiyle mümkündür. Biz SCP Club olarak, 11’inci kez düzenlediğimiz bu ödül töreniyle sektörün öncülerini bir araya getiriyor, onların başarı hikâyelerini görünür kılıyor ve geleceğe örnek olacak iyi uygulamaları ödüllendiriyoruz. Bu yıl belirlediğimiz ‘Tedarik Zincirinde En İyi Uygulamalar’ temasıyla, dijitalleşme, inovasyon, sürdürülebilirlik ve dirençlilik gibi yalnızca bugünün değil, yarının ekonomisini şekillendirecek unsurların altını çiziyoruz. Bu töreni bir ödül dağıtımının ötesinde; Türkiye ekonomisine değer katan, sektörler arası iş birliğini güçlendiren, vizyon paylaşımını teşvik eden ve geleceğin tedarik zinciri stratejilerine yön veren bir platform olarak görüyoruz. SCP Club olarak, tedarik zinciri alanında yarattığımız bu ortak akıl ve paylaşım kültürünün, ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmasında önemli bir kaldıraç olacağına inanıyoruz.”

Ödüllerin Belirleneceği Kategoriler ve Katılım Kriterleri

Türkiye ekonomisinin büyümesine, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve küresel ticaretteki rekabet gücüne doğrudan katkı sağlayan projeleri onurlandırmayı amaçlayan etkinlik, yalnızca sektördeki başarılı uygulamaları görünür kılmakla kalmayacak; tedarik zincirinde fark yaratan, inovasyon ve verimlilik odaklı çalışmaları da ön plana çıkaracak. Bu kapsamda “En Sürdürülebilir/Dirençli”, “En Teknolojik”, “En Yenilikçi” ve “En Etkin/Etkili” olmak üzere dört ana kategoride ödüller verilecek. Jüri üyeleri ve katılımcıların ortak oylamasıyla belirlenecek “Yılın En İyi Projesi” ödülü ise gecenin en prestijli unvanı olarak öne çıkacak.

Ödüllere başvuracak adayların; tedarik zinciri ve lojistik alanında en az beş yıllık deneyime sahip olmaları, bu alanda uygulanmış ve sonuç vermiş projeler geliştirmiş bulunmaları ve şirketlerinin tedarik zinciri veya lojistik alanında en üst düzey yöneticisi konumunda olmaları gerekiyor. Bu yılın sektörde uzun süredir merakla beklenen ana teması, “Tedarik Zincirinde En İyi Uygulamalar” olarak açıklandı.

Etkinliğin güvenilirliğini ve prestijini pekiştiren jüri heyeti; LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan’ın da aralarında bulunduğu, alanının saygın isimlerinden oluşan geniş bir değerlendirme ekibinden oluşuyor.