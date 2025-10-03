Tamer Kıran, 16. Türk-Arap Ekonomik Forumu’na Katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in teşrifleriyle gerçekleşen foruma, İstanbul Valisi Davut Gül ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da katılım sağladı.

Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesi, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve stratejik işbirliklerinin geliştirilmesinin amaçlandığı forum, iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

