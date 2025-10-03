Tamer Kıran, 16. Türk-Arap Ekonomik Forumu’na Katıldı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, 2 Ekim 2025 Perşembe günü İstanbul’da düzenlenen 16. Türk-Arap Ekonomik Forumu’na (TAF16) katıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in teşrifleriyle gerçekleşen foruma, İstanbul Valisi Davut Gül ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da katılım sağladı.
Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesi, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve stratejik işbirliklerinin geliştirilmesinin amaçlandığı forum, iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.
