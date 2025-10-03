GBD “Emtia-Navlun-Ekonomi Sohbetleri” ile Sektörü Buluşturdu

Dernek, 1 Ekim 2025’te Kadıköy’deki Sanatif Yaklaşımlar’da “Emtia – Navlun – Ekonomi Sohbetleri” başlıklı buluşmada sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını GBD Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Nevzat Sonay Üler yaptı. Programa, GBD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Türkeş de katıldı.

Toplantıda, Türkiye’nin önde gelen gazeteci ve ekonomistlerinden Ali Çağatay medya ve ekonomi alanındaki birikimlerini paylaşarak Türkiye ekonomisine dair kapsamlı bir değerlendirme sundu. Tarım ve gübre sektörünün deneyimli ismi, Agrofert Gübre ve Tarım A.Ş.’den Ümit Bengi, ithalat, ihracat ve gübre ticaretine dair tecrübelerini aktararak sektörün geleceğine yönelik öngörülerini dile getirdi.

Bakliyat, hububat ve yem hammaddeleri konusunda uzmanlığıyla tanınan Pir Grain & Pulses Broker’dan Salih Karagöz ise özellikle Rusya çıkışlı ticaret üzerine önemli bilgiler verdi. GBD Genel Sekreteri Murat Hılkın da navlun piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirerek denizcilik sektörü için yol gösterici bir bakış sundu.