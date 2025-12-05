Denizli’den Kasım Ayında 373 Milyon Dolarlık İhracat

Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. Ülkemiz ihracatı kasımda yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı kasım ayında yüzde 2,7 azalışla 373 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 7,4 azalışla 287 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sene başından bu yana aylık bazda yalnızca Şubat ve Eylül ayı hariç olmak üzere artış gösteren Denizli ihracatı, Kasım ayında da geçen yıla göre yüzde 2,7 oranında geriledi.

Denizli ihracatının yıllık bazda pozitif seyrettiğini belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Türkiye genelinde ise 9. sıradaki yerimizi koruyoruz. Ocak-Kasım döneminde ise Denizli ihracatı yüzde 6,1 artışla 4 milyar 275 milyon dolar olarak gerçekleşti. Denizli’nin köklü üretim gücü, sektörel çeşitliliği ve ihracatçılarımızın değişen küresel şartlara anında uyum sağlayan dinamizmi, bu performansın en önemli güçlerinden olmaya devam ediyor. Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve zorlu piyasa şartlarına rağmen, yıl başında koyduğumuz 4,7 milyar dolarlık ihracat hedefimiz için artık son düzlükteyiz. İhracatımızın her kuruşunda emeği bulunan, Denizli’nin ürünlerini dünyaya taşıyarak bu büyük başarıya ortak olan tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.



Ülke sıralamasında zirve İngiltere'nin olduğunu açıklayan Memişoğlu, şöyle konuştu:

İlimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız kasım ayında yüzde 4 artışla 53 milyon dolar olarak kaydedildi. İlimiz ihracatında ikinci sırada yer alan İtalya'ya ihracatımız yüzde 12,8 artışla 34 milyon dolar oldu. Üçüncü sırada yer alan Almanya’ya ihracatımız yüzde 11,1 azalışla 29 milyon dolar olurken, ardından gelen ABD'ye olan ihracatımız yüzde 18,1 azalışla 26 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında beşinci sırada bulunan Hollanda'ya ihracatımız ise yüzde 33,4 azalışla 16,7 milyon dolar olarak gerçekleşti."

