IBIA ile Hong Kong Gemi Sahipleri Birliği Arasında Sürdürülebilir Denizcilik İçin İş Birliği Anlaşması

Taraflar, 19 Kasım 2025 tarihinde Hong Kong’da düzenlenen IBIA Yıllık Konvansiyonu kapsamında bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

Anlaşma kapsamında iki kurum, bunker ve denizcilik sektörlerinde karşılaşılan ortak sorunlara çözüm üretmek ve yeni fırsatlar geliştirmek üzere yakın iş birliği yapacak. Özellikle sürdürülebilirlik, inovasyon ve mesleki gelişim alanları öncelikli çalışma başlıkları arasında yer alacak.

Mutabakat zaptı çerçevesinde taraflar; yeşil gemicilik, alternatif deniz yakıtları ve sürdürülebilir bunker tedarik zincirlerine yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları yürütecek. Ayrıca bunker ve denizcilik sektörlerine yönelik ortak eğitim programları, seminerler, çalıştaylar ve eğitim materyalleri hazırlanacak. Bunun yanı sıra düzenleyici, çevresel ve operasyonel konularda sektörün çıkarlarını savunmak amacıyla bölgesel ve uluslararası platformlarda ortak hareket edilecek.

IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Constantinos Capetanakis, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu mutabakat zaptı, küresel bunker endüstrisi ile Hong Kong’un dinamik gemi sahipliği topluluğu arasındaki iş birliğini derinleştirmek adına önemli bir fırsat sunuyor. Denizcilik enerji tedarik zincirindeki tecrübemiz ile HKSOA’nın Asya denizciliğindeki güçlü konumunu bir araya getirerek, karbonsuzlaşma ve alternatif yakıtların yaygınlaşmasını hızlandıracağız” ifadelerini kullandı.

HKSOA Başkanı Angad Banga ise yeşil yakıtlara geçiş sürecinin altyapı, sermaye ve uzmanlık gerektirdiğine dikkat çekerek, “Hong Kong’un büyük yeşil yakıt üretim merkezlerine olan yakınlığı, bizi sürdürülebilir bunker yakıt ikmali için doğal bir merkez haline getiriyor. IBIA ile kurduğumuz bu ortaklık sayesinde bilgi paylaşımı ve eğitim faaliyetlerini artırarak geleceğe hazır bir iş gücü oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Anlaşmanın, denizcilik sektörünün düşük karbonlu geleceğe geçişine katkı sağlaması ve operasyonel verimlilik ile emniyet standartlarını koruyarak dönüşümü desteklemesi bekleniyor. Mutabakat zaptı kapsamında hayata geçirilecek somut projeler ise ilerleyen süreçte taraflar arasında yapılacak ayrı anlaşmalarla netleşecek.

