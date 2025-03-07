Global Yatırım Holding, 2024 Yılına Ait Finansal Sonuçlarını Açıkladı

2024 yılında bir önceki yıla göre konsolide net karını yüzde 14 artışla 3 milyar 315 milyon TL’ye çıkaran Global Yatırım Holding’in FAVÖK’ü ise aynı dönemde yüzde 13’lük artışla 7,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Holding’in konsolide gelirleri ise yüzde 3 artarak 17,6 milyar TL’den 18,2 milyar TL seviyesine çıkardı.

2024 yılının büyük kruvaziyer şirketleri için finansal açıdan güçlü bir toparlanma yılı olduğunu anlatan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “2024 yılında sektörde rekor seviyede gelir artışı kaydedildi. 2025 Kruvaziyer Endüstrisi Yıllık Raporu’na göre, küresel kruvaziyer kapasitesinin 2030 yılına kadar yüzde 25 artacağı öngörülüyor” dedi.

GYH Mali İşler Grup Başkanı Ferdağ Ildır ise, “Makroekonomik koşullar ve jeopolitik hassasiyetlerin de etkisiyle belirsizliklerle dolu bir yılın geride kaldığına dikkat çeken, “Memnuniyetle söylemek isterim ki tüm bu olumsuzluklara rağmen tüm paydaşlarımız için anlamlı etki yaratabildiğimiz bir yıl oldu. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz üzere, Ekim ayında temettü ödememizi gerçekleştirdiğimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 21 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH), 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Tüm iş kollarından gelen katkılar ile Grubun konsolide net karı yüzde 14 artırarak 3 milyar 315 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu konsolide net kar rakamının içerisinde, nakit çıkışı gerektirmeyen 2,4 milyar TL tutarındaki amortisman gideri ile 269,5 milyon TL tutarındaki kur farkı gideri yer aldı. Ayrıca, kar rakamının içinde enflasyon muhasebesi uygulaması kaynaklı 724,1 milyon TL’lik parasal kazanç da yer aldı. Enflasyon muhasebesi hariç bakıldığında 2024’te Holding’in konsolide Net Satış Gelirleri yıllık bazda %64, FAVÖK’ün ise %73 gibi enflasyonun çok üzerinde artışlar kaydetti. TMS29 enflasyon düzeltmesi sonrasında ise konsolide gelirler yıllık bazda %3 artarak 17,6 milyar TL’den 18,2 milyar TL seviyesine ulaştı. Holding’in konsolide FAVÖK’ü de 2024’te enflasyon düzeltmesi uygulandıktan sonra önceki yıla kıyasla %13 artarak 6,8 milyar TL’den 7,7 milyar TL seviyesine ulaştı.

Kruvaziyer kapasitesi yüzde 25 artacak

2024 yılının büyük kruvaziyer şirketleri için finansal açıdan güçlü bir toparlanma yılı olduğunu anlatan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “2024 yılında sektörde rekor seviyede gelir artışı kaydedildi. Carnival Corporation, Royal Caribbean Group, MSC Cruises ve Norwegian Cruise Line gibi önde gelen şirketler, yüksek doluluk oranları ve güçlü fiyatlandırma stratejileri sayesinde kârlılıklarını artırdı. 2025 ve sonrasına yönelik rekor seviyede ileriye dönük rezervasyonlar alınmış olup, sektörde güçlü büyüme beklentisi devam ediyor. Yeni gemi siparişleri ve yolcu kapasitesindeki artış devam ediyor. 2025 Kruvaziyer Endüstrisi Yıllık Raporu’na göre, küresel kruvaziyer kapasitesinin 2030 yılına kadar yüzde 25 artacağı öngörülüyor” dedi.

Kutman, gayrimenkul iş kolunda da Karaköy’deki eski ofis binasında inşaatın devam ettiğini anlatarak, Hilton Worldwide Manage Limited ile 25 yıl süreli bir marka ve yönetim sözleşmesi imzalandığını ve otelin 2025 sonunda faaliyete geçmesini beklediklerini kaydetti.

Çeşitlendirilmiş yapı karlılığı destekliyor

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Başkanı Ferdağ Ildır ise, “Makroekonomik koşullar ve jeopolitik hassasiyetlerin de etkisiyle belirsizliklerle dolu bir yılın geride kaldığına dikkat çeken, “Memnuniyetle söylemek isterim ki tüm bu olumsuzluklara rağmen tüm paydaşlarımız için anlamlı etki yaratabildiğimiz bir yıl oldu. Stratejik olarak çeşitlendirilmiş yapımız, operasyonel kârlılığımızı desteklemeye devam etti. Limanlar tarafında rekorlara imza attığımız benzersiz bir yılı geride bıraktık. Enflasyonun ve hedeflerin üzerinde gerçekleşmeler kaydettik. Gaz için de 2024 oldukça başarılı bir yıl oldu. Yatırımlarımızı sürdürerek operasyonlarımızı genişletmeye ve geleceğe yönelik stratejik konumlanmamızı güçlendirmeye devam ettik. 2025 yılı için de güçlü performansımızı sürdürmeye ve yılı elde ettiğimiz başarılar üzerine inşa etmeye kararlıyız. Grubun konsolide brüt borcu 1.2 milyar ABD dolar. Bunun da yaklaşık 818 milyon ABD Dolarlık kısmı 15 yıl ve daha uzun vadeli borçlanmalar. Tüm limanlar hariç bakıldığında grubun net borç/FAVÖK oranı 2024 sonu itibariyle 3,0x seviyesinde” diye konuştu.

Vira Haber