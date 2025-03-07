Esenkıyı Group’tan Kıyı Emniyeti’ne Denizden Kazazede Alma Platformu
Esenkıyı Group, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için ürettiği denizden kazazede alma platformunu başarıyla tamamladı.
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Hidrolik ve elektrik tahrikli bu sistem, 250 kg kaldırma kapasitesine sahip olup, güvenli ve hızlı kurtarma imkânı sunuyor.
Esenkıyı Group Genel Koordinatörü Erol Yıldırım, projede emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederek, “Bu platform, denizcilik güvenliğinde önemli bir adım. Sağladığı hızlı ve etkin kurtarma kabiliyetiyle denizcilik operasyonlarında hayati bir rol oynayacak” dedi.
Vira Haber
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Etiketler : Esenkıyı Group, Kıyı Emniyeti, Deniz, Kazazede alma platformu
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