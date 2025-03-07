Deniz Turizm Birliği Derneği’nin Başkanı Artun Ertem Oldu

Deniz turizmi sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ve temsilcileri arasında dayanışmayı güçlendirmek, sektörün gelişimine rehberlik etmek ve Türkiye’nin deniz turizmini uluslararası alanda daha rekabetçi hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Deniz Turizm Birliği Derneği, 21 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Ataköy Marina’nın Genel Müdürü Artun Ertem’i başkan olarak seçti.

Ankara doğumlu olan Artun Ertem, ilk ve ortaöğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Marina yönetimi alanında uluslararası yetkinliğe sahip olan Ertem, halen İstanbul Ataköy Marina Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Yapılan seçim neticesinde Başkan Yardımcılığı görevine Oasis Marina Yenifoça Müdürü Umut Tepedelenlioğlu, dernek saymanlığı görevine Setur Çeşme Marina Müdürü Hakan Toker seçildi. Dernek Genel Sekreterliği görevini İzzet Uğurlu yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri, her biri kendi alanlarında ve bölgelerinde deneyimli profesyonel yönetici olan aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

Aziz Güngör – Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Egeports Kuşadası Genel Müdürü

Fuat Çimen – West İstanbul Marina Genel Müdür Yardımcısı

Alp Can Demirezen – Gökova Ören Marina Müdürü

Seher Çalı – Bodrum Milta Marina Genel Müdürü

Süleyman Ercan – Setur Ayvalık Marina Müdürü

Murat Ziya Baykal – Setur Antalya Marina Müdürü

Yeni Yönetim Kurulunun görev ve hedefleri arasında deniz turizmi sektörünün gelişimi, uluslararası tanıtımı ve sektörel iş birliklerinin artırılması yer almaktadır.

Deniz Turizm Birliği Derneği’nin Misyonu

Deniz turizmi alanında yatırım ve işletmecilik yapan kuruluşlar arasında iş birliğini güçlendirmek, sektöre yönelik mesleki, sosyal ve teknik araştırmalar yapmak, sektörel disiplini sağlamak ve ülkemizin deniz turizminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artırmak, deniz turizminin tanıtımını yapmak ve üyelerinin haklarını koruyarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde sektöre yönelik altyapının gelişimini desteklemek derneğin temel hedefleri arasındadır.

Vira Haber