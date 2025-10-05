İDO’dan GranFondo Yalova’ya Destek

Hafta sonu düzenlenen GranFondo Yalova, yüzlerce bisikletçiyi Yalova’nın tarihi, kültürü ve doğasıyla buluşturan parkurlarda bir araya getirdi. Sporcular, sahil şeridi ve yeşil doğa manzaraları eşliğinde hem uzun hem de kısa parkurlarda kıyasıya mücadele ederken, Yalova halkı da büyük bir coşkuyla organizasyona ev sahipliği yaptı.

Ana sponsorluğunu İDO’nun üstlendiği yarış, spora ve sporcuya verilen desteğin önemli bir göstergesi oldu. İDO, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde yalnızca ulaşımda değil, aynı zamanda kültür, sanat ve spor alanlarında da topluma katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu vizyon doğrultusunda GranFondo Yalova’ya verilen destek, kentin spor turizmine ve tanıtımına değer kattı.

AMATÖR VE PROFESYONEL BİSİKLETÇİLER BİRLİKTE YARIŞTI

Profesyonel ve amatör bisikletçilerin katıldığı organizasyon, sağlıklı yaşam ve çevre bilinci mesajlarını ön plana çıkararak büyük ilgi gördü. İDO’nun desteğiyle gerçekleşen GranFondo Yalova hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz bir deneyime dönüştü.

GranFondo Yalova 2025’te dereceye giren sporcular da büyük alkış topladı. Uzun parkur genel klasman erkeklerde Gökhan Uzuntaş ve Anton Hrabovskyi aynı dereceyle (1:51:22) birinciliği paylaşırken, üçüncülüğü 1:52:12’lik süresiyle Mert Hüner elde etti. Kadınlar genel klasmanda ise Aylin Yüce 2:03:09’luk derecesiyle birinciliğe uzandı; Elif İslam 2:36:06 ile ikinci, Serra Işıl ise 3:22:20 ile üçüncü sırayı aldı. Sporcuların azmi ve performansı, yarışın coşkusunu daha da artırdı.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan ise etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Sporun ve sporcunun yanında olmak bizim için gurur verici. GranFondo Yalova’ya verdiğimiz destekle hem şehrin değerlerini tanıtıyoruz hem de sağlıklı yaşam bilincine katkıda bulunuyoruz” dedi.

Vira Haber