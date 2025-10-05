Grimaldi Group’tan, Trieste Hattına Dördüncü Gemi

Napoli merkezli Grimaldi Group, artan müşteri taleplerine cevap vermek amacıyla Trieste-Gemport hattındaki Ro-Ro servislerine dördüncü gemisini ekliyor. 4 Ekim 2025 itibarıyla sefere başlayacak Eurocargo Roma, 250 ünite kapasitesiyle haftada dört düzenli sefer gerçekleştirecek.

Yeni gemi, Grimaldi’nin çevre dostu Eco Malta, Eco Mediterranea ve Eco Salerno gemilerinin yanında hizmet verecek. Her biri 500’den fazla treyler kapasitesine sahip bu hibrit Ro-Ro gemileri, yük başına CO₂ emisyonlarını yarıya indirirken, liman kalışlarında emisyonları sıfıra düşürerek dünyanın en çevreci filoları arasında yer alıyor.

Patras Uğrağı ile Üçlü Bağlantı

Grimaldi Group’un Trieste-Patras-Ambarlı hattına eklenen Patras uğrağı, İtalya, Yunanistan ve Türkiye arasında doğrudan bir lojistik köprü kuruyor. Hat kapsamında üç liman arasında haftada iki düzenli seferin yanı sıra, Trieste ve Venedik’ten Patras’a karşılıklı beş sefer düzenleniyor.

Akdeniz’de Sürdürülebilir Lojistik Ağı

Patras uğrağı, Grimaldi’nin Akdeniz’deki Motorways of the Sea ağının stratejik bir parçası olarak bölgesel ticareti kolaylaştırıyor. Venedik ve Bari üzerinden sağlanan aktarma imkanları sayesinde Güney ve Kuzey İtalya Türkiye’ye bağlanıyor. Çevre dostu Eco serisi gemilerle işletilen hat, hibrit teknolojisiyle yük başına CO₂ emisyonlarını yarıya indirerek sürdürülebilir taşımacılık çözümleri sunuyor.