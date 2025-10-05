Çanakkale Boğazı'nda Sumud Filosu'na Destek Turu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Çanakkale'deki su ürünleri kooperatiflerinin başkanları ve üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ile çok sayıda balıkçı ve vatandaş katıldı. Türk ve Filistin bayraklarıyla bezenen gırgırlar, balıkçı tekneleri, kurumlara ait tekneler, Yat Limanı ve GESTAŞ'a ait iskeleden boğaza açılarak tur attı. Teknelere Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi de eşlik etti. Vatandaşlar, ellerinde bayraklar ve dövizlerle tur boyunca sloganlar attı.

Filistin'e Destek Platformu adına konuşma yapan Zeynel Kılıç, "Yüreği Gazzeli kardeşlerimizle birlikte atan aziz milletimiz ve tüm insanlık, bütün engellemelere rağmen Sumud Filosu kararlılıkla fiili olarak Gazze karasularına ulaştı ve abluka delindi. Bundan sonra insanlık vicdanı, ablukadaki bu sızıntıyı bir tufana dönüştürecek ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım girene kadar durmayacaktır. Biz, Filistin'e Destek Platformu olarak Sumud ve Özgürlük Filosu'nun bu girişimlerini destekliyor, ablukayı delmek için çabalayan aktivistlerle dayanışmamızı ifade ediyoruz" dedi.

Filistinli direnişçilerin yanında olduklarını vurgulayan Kılıç, "Filonun İsrail'in hukuksuz müdahalesine maruz kaldığı bu günler, aslında siyonist İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına uyguladığı soykırımın ikinci yılını tamamlamak üzere olduğu günlerdir. Bundan iki yıl önce Gazze'deki Filistin direnişi, bölgemizin ve dünyanın en büyük problemi hâline gelen siyonist varlığa hayati bir darbe vurdu. 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı, askeri bir operasyon olmanın çok ötesine geçerek zulme ve adaletsizliğe karşı bir özgürlük tufanına dönüştü. Filistin'e Destek Platformu olarak tarihin en destansı asimetrik savaşını ortaya koyan ve savaş ahlakıyla ümmetin göğsünü kabartan Filistinli direnişçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Kardeşlerimizin yanında yürüyüşümüz ve kararlı duruşumuz, Filistin özgür oluncaya kadar sürecek ve asla değişmeyecektir. Gazze'nin direnişi, ümmetin parçalanmışlığına rağmen zulme karşı koymanın mümkün olduğunu kanıtlamış, Batı kamuoyunda dahi vicdanları harekete geçirmiştir. Onlarca ülkeden katılımcıyla can pahasına ablukayı delmeye çalışan aktivistler, bu karşılığın sadece bir tezahürüdür. Bugün hem Doğu'da hem Batı'da İsrail istenmeyen bir devlet, yöneticileri ise istenmeyen kişiler konumuna gelmiştir. İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının sona ermesi için ciddi ekonomik, diplomatik ve siyasi yaptırımlar uygulanmalı ve işgalci uluslararası baskıyla geri adım atmaya zorlanmalıdır" ifadelerini kullandı.



"Şu açıkça görülmektedir ki İsrail'in stratejik çılgınlığı yalnızca kendisini değil, ABD'nin küresel hegemonyasını da tehdit etmektedir. Bugün artık başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun inisiyatif alma vakti gelmiş ve geçmektedir. Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışı sağlanmalı, İsrail tüm İslam ülkeleri tarafından deniz ve hava yolları kapatılarak ablukaya alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki İsrail sadece Filistinliler için değil, tüm bölge için büyük bir tehdittir. Biz hem Gazze'deki asil direnişle hem de soykırıma maruz kalan mazlum Filistin halkına uygulanan ablukayı delmeye çalışan filolarla tam dayanışma halinde olduğumuzu tekrar ilan ediyoruz. Bu duygularla ilk kıblemizin bulunduğu Kudus'ün izzet ve şerefini korumak için mücadele eden Gazzeli kardeşlerimizi ve Hamas'ı her şartta desteklemeye devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyor ve tüm halkımızı Filistin direnişinin yanında saf tutmaya davet ediyoruz. Şehitler diyarı Çanakkale'den şehitler diyarı Gazze'ye selam olsun."

