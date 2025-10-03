Enez'de Trol Gemilerine Denetim

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında gemilerin avlanma ruhsatları, av araç ve gereçleri, av yasaklarına uyum durumları ile mevzuat gereği bulundurulması gereken belgeler tek tek kontrol etti.

Yetkililer, balıkçılık faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve gelecek nesillere sağlıklı su ürünleri kaynaklarının aktarılması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

