Bir Ayda 198 Ton Hamsi Çıkışı Oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar Karadeniz'de avlanmaya devam ederken bu yıl denizden adeta hamsi fışkırıyor.
8 Eylül ile 2 Ekim 2025 tarihleri arasındaki yaklaşık bir aylık süre içerisinde Akçakoca limanından 198 ton hamsi çıkışı olduğu bildirildi.
Denizlerde 1 Eylül 2025 tarihinde sona eren av yasağı ile Akçakocalı balıkçılar Karadeniz'e ağlarını attılar. Av sezonunun ilk bir haftasında özellikle tüm Türkiye'nin beklediği hamsi balığı konusunda randımanı düşükken, havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz'den hamsi avlanmaya başladı. Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde Akçakoca limanından 8 Eylül ile 2 Ekim 2025 tarihleri arasındaki yaklaşık bir aylık süre içerisinde 198 ton hamsi balığı çıkışı olduğu tespit edildi. Düzce ve ilçeleri ile Türkiye genelindeki illere gönderilen hamsi balıkları ailelerin soflarında öncelikli yemek haline geldi.
Hamsi bol olunca, Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini arttırdı. Yasal avlanma boy sınırı 9 santimetreden aşağı olan balıklar toplatılırken, yasal sınır altında balık avlayan balıkçı teknelerine idari para cezası uygulandı.
Akçakoca Tarım İl Müdürlüğü'nden hamsi avcılığıyla ilgili yapılan uyarıda, özellikle yasal avlanma boy sınırının altında kalan balıkların avlanmaması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı. Açıklamada, küçük boydaki hamsilerin avlanmasının hem stokların yenilenmesine engel olduğunu hem de gelecek yıllarda balıkçılığın sürdürülebilirliğini tehlikeye attığı vurguladı. Yapılan uyarıda, "Balıkçılarımızın sürdürülebilir balıkçılık için kurallara riayet etmesi büyük önem arz etmektedir. Denetimler aralıksız sürerken, vatandaşlarımızın da tezgâhlardan balık alırken boy kriterlerine dikkat etmeleri, denizlerimizin geleceği için önemli bir katkı sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki bugün kurallara uyulmazsa yarın denizlerde balık bulmak çok daha zor olacaktır" ifadelerine yer verildi.
