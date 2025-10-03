Yasal Boy Sınırlarının Altında Avlanılan Lüfer ve İstavritlere El Konuldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçı teknelerinde yapılan kontrollerde yasal boy sınırlarının altında avlanılan lüfer ile istavrit balıklarına el konuldu, balıkçılara idari para cezası uygulandı.
Denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz'de balıkçılar denize açılırken Akçakoca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı. Avdan dönen balıkçı tekelerinde yapılan kontrollerde avlanması için yasal boy sınırı olan 20 santimetre altındaki lüfer balıkları ile 13 santimetre altındaki istavrit balıklarına el konuldu. Ayrıca balıkçılara ise idari para cezası uygulandı.
Denizlerde balık popülasyonunun korunması ve balık nüfusunun sağlıklı bir şekilde artması için yapılan uygulamaların artarak devam edeceği, balıkçıların yasal şartlara uyarak avlanmaları istendi.
