Maersk, 200 Gemisini Yenileyerek Emisyonlarını %35 Azaltmayı Hedefliyor

Şirket, bu hedef doğrultusunda 50 farklı gemi sahibiyle iş birliği yaparak yaklaşık 200 gemiyi kapsayan büyük ölçekli bir yenileme programı başlattı.

Maersk’in açıkladığı programa göre, zaman bazlı kiralama filosunu kapsayan bu yenileme çalışmaları hem yakıt verimliliğini artırmayı hem de kargo taşıma kapasitesini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Varlık Stratejisi ve Stratejik Ortaklıklar Başkanı Ahmed Hassan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Orta ve uzun vadeli kiralık filomuz operasyonlarımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ortaklarımızla çalışarak hem emisyonları azaltacak hem de filomuzun rekabet gücünü artıracak çözümler uyguluyoruz” dedi.

Şirket, 50 gemi sahibiyle birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında şu ana kadar 200 gemide toplam 1.500’den fazla projeyi tamamladı. 2027 yılına kadar ise 1.000 yeni projenin daha hayata geçirilmesi hedefleniyor. Yatırım maliyetlerinin Maersk ve gemi sahipleri arasında paylaştırıldığı program, şirketin sürdürülebilirlik stratejisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yenileme sürecinde en yaygın uygulamalar arasında pervane ve bombeli pruvaların değiştirilmesi, atık ısı geri kazanım sistemlerinin kurulması, şaft jeneratörlerinin devreye alınması ve yakıt tasarrufu sağlayan teknolojik yenilikler bulunuyor. Ayrıca gemilerin yük taşıma kapasitesini artırmak için dümen odasının yükseltilmesi, bağlama köprülerinin güçlendirilmesi ve yükleme bilgisayarlarının modernizasyonu gibi yapısal iyileştirmeler de gerçekleştiriliyor.

Program tamamlandığında Maersk, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de operasyonel verimlilik açısından önemli bir dönüşümü hayata geçirmiş olacak.

Vira Haber