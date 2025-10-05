Olta İle 60 Kiloluk Balık Yakaladılar

Yakalanan balık, kısa sürede 25 bin liraya alıcı buldu. Balıkçılar elde ettikleri tüm geliri kimsesiz çocuklara bağışladığını söyledi.

Kumluca'ya bağlı Adrasan turizm merkezinde geçtiğimiz gün tekneyle balığa çıkan Fatih Pala ve Tolga Saç, olta ile dev bir akya balığı tuttu. Tartıda 60,5 kilo gelen balığı 25 bin TL'ye satan ikili, elde ettikleri geliri ise kimsesiz çocuklara bağışladığını söyledi.

Tolga Saç, "Adrasan koyunda Kuzu balığı avına çıktık. Aslında 15 - 20 kiloluk bir Kuzu balığı yakalamaya razıydık. Nasibimizde 60 kiloluk bir Kuzu balığı yakalamak varmış. Balığı kısa sürede 25 bin liraya sattık. Elde ettiğimiz gelirin tamamını kimsesiz çocuklara bağışladık. Bağışımızın dekontu da bizde" dedi.

Vira Haber