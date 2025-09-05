Sürdürülebilirlikte Örnek Liman: Qterminals Antalya’ya İki Önemli Sertifika

Şirket, EcoPorts PERS Sertifikası’nı üçüncü kez, Green Check Gold Sertifikası’nı ise ikinci kez almaya hak kazandı. QTerminals Antalya Limanı çevresel sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını ve liderliğini aldığı sertifikalarla bir kez daha kanıtladı.

QTerminals Antalya, çevresel sürdürülebilirlik alanındaki güçlü performansını iki prestijli uluslararası sertifika ile taçlandırdı. Liman, EcoPorts PERS Sertifikası’nı üçüncü kez alırken, Green Check Gold Sertifikası’nı da bir kez daha kazanarak uluslararası başarılarını pekiştirdi.

EcoPorts PERS Sertifikası üçüncü kez QTerminals Antalya’da

Avrupa limanlarının çevresel standartlarını belirleyen EcoPorts PERS Sertifikası, Lloyd’s Register (LRQA) tarafından yapılan bağımsız değerlendirme sonucunda QTerminals Antalya’ya üçüncü kez verildi. Bu sertifika; sera gazı emisyonlarının yönetimi, atık yönetimi, enerji verimliliği ve deniz ekosisteminin korunması gibi alanlarda uluslararası en iyi uygulamalarla uyum sağlandığını gösteriyor.

Green Check Gold Sertifikası ile rekor başarı

Green Check denetiminden 110 puan alan QTerminals Antalya, tarihindeki en yüksek sürdürülebilirlik performansını sergileyerek Gold Sertifika’ya hak kazandı. Bağımsız denetimlerde ISO 14001, ISO 50001 ve ISO 14064 uygulamalarındaki başarılarıyla öne çıkan liman, enerji verimliliği, sıfır atık uygulamaları ve deniz ekosistemini koruma çalışmalarıyla güçlü çevresel performansını bir kez daha belgelemiş oldu.

Geleceğe daha temiz bir Akdeniz

QTerminals Antalya, aldığı bu iki prestijli sertifika ile çevresel taahhütlerini yerine getirme konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu. Çevreye duyarlı limancılık vizyonuyla hareket eden QTerminals Antalya, geleceğe daha sürdürülebilir bir Akdeniz bırakmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.