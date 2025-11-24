Begüm Maritime Consultancy’den Görkemli Açılış

Açılış törenine; Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Torlak, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, bayrak devletlerinin temsilcileri ve denizcilik sektörünün önde gelen yöneticileri katıldı. Oldukça kalabalık olan açılış töreninde Begüm Maritime Consultancy’de görev alan hukukçular ve teknik kadro kısaca kendilerini tanıttılar. Ayrıca şirketin hangi alanlarda hizmet vereceği de tek tek sıralandı.

Begüm Doğulu: “Yabancı Misafirlerin En Büyük Sıkıntısı Maalesef Güven”

Organizasyonun son konuşmasını Begüm Maritime Consultancy'nin kurucusu Begüm Doğulu yaptı. Alkışlarla sahneye gelen Begüm Doğulu konuşmasına; “Değerli misafirler, saygıdeğer basın mensupları, hepinizi bugün buraya geldiğiniz için saygı ve sevgiyle selamlıyorum ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyerek başladı.



Begüm Doğulu, Begüm Maritime Consultancy’i kurma sebebini şöyle anlattı: “Ben bugüne kadar Begüm Yachting ile başlayıp 5 tane Begüm şirketler grubu altında entegre bir yapı kurdum. Hepsi de yatçılıkla ilişikli. Fakat hepsini deneyimledikten sonra gördüğüm bir tek açık var. O da yurt dışından gelen yatırımcılar olsun, tersanelerle çalışmak isteyenler olsun yabancı misafirlerin en büyük sıkıntısı maalesef güven. Çünkü her sektörde olduğu gibi denizcilik sektöründe de iyisi de var, kötüsü de… Fakat mutlu olmayan, hayal kırıklığına uğrayan her bir yabancı yatırımcı ülkenin ekonomisine vurulmuş bir darbedir. Bunun önünü almak gerektiğine inandığım için ki son zamanlarda birçok hukukçu arkadaşımızın bir araya gelerek hukuk büroları kurduğunu görüyorum ve çok da memnun oluyorum. Biz bir hukuk bürosu değiliz. Biz denizcilik danışmanlığı veren bir hizmet şirketiyiz”.

“Müşterilerimizin Türkiye'den Mutsuz Ayrılmaması İçin Elimizden Geleni Yapacağız”

Şirketi neden kurduğunu bu cümlelerle anlatan Begüm Doğulu şirket çalışanları hakkında da bilgi verdi ve şunları söyledi: “Bünyemizde danışmanlığından faydalandığımız altı tane İtalyanca, Fransızca ve İngilizce hizmet verebilen avukatımız mevcut. Bizim amacımız yatçılıkta Türkiye'yi ziyaret eden müşterilerimiz hukuki sıkıntı yaşadıklarında onları danışmanlık yapan avukatlarla bir araya getirerek işlerini kolaylaştırmak. Tersanelerde kontrat yapmak isteyen müşterilerin kontratlarını review ederek, en büyük sıkıntı olan hizmet sonrası garanti işlerinin teminat altına alınıp alınmadığını kontrol ederek onlara kolaylık sağlamak. Bütün bunları biraz önce ekibimizde sizinle tanışan ve kendileri hakkında ufak bir konuşma yapan dört mühendisimizle beraber hayata geçireceğiz. Çünkü hukuki altyapınız ne kadar güçlü olursa olsun denizcilikte her zaman teknik desteğe de ihtiyacınız var. Bunu da 4 gemi inşa mühendisimizle müşterimizi profesyonel bir şekilde destekleyerek tüm inşa sürecinde yanında olacağız. Müşterilerimizin Türkiye'den mutsuz ayrılmaması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çünkü unutmayalım ki bugün refit ve yeni inşa geliri 1.6 ila 1.8 milyar dolar arasıdır. Ülkemizin gelişmekte olduğunu ve şu an gerçekten bu işe çok ihtiyacı olduğunu, dövize ihtiyacımız olduğunu göz önünde bulundurursak bu sektöre hizmet etmenin değerini anlarız”.



Ülkeden mutlu ayrılan her müşterinin 10 müşteri geri getireceğini değerlendiren Begüm Doğulu, bu nedenle bu tip firmaların çoğalması, müşterilerin kendini güvende hissetmesini sağlamak ulusal ülkümüzdür” dedi.

Begüm Doğulu konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Unutmayalım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur. Denizlerimize sahip çıkacağız. Ülkemize sahip çıkacağız. 17 tane ülkemizde Denizcilik Fakültesi var. 2.500 öğrenci okuyor. Onlara istihdam sağlamak, onlara iyi bir miras bırakmak için çalışacağız. O çocukların istihdama ihtiyacı var. Bu ülkenin de dövize ihtiyacı var. Bu ülke bize emanet”.

Yeni Açılan Ofis Kapsamında Sunulan Hizmetler Şöyle:

– Yat Sipariş ve Refit Sözleşmeleri: Yat siparişi, refit ve inşa süreçlerinin hukuki yönetimi ve sözleşme hazırlıkları

– Marina ve Tersane Yatırımları: Yabancı yatırımcılar için fizibilite çalışmaları ile ruhsat ve izin süreçlerinin yürütülmesi

– Türk Bayrağına Geçiş ve Yacht Charter Lisansları: Türkiye’de ticari faaliyetler için gerekli tüm yasal prosedürlerin takibi

– Transit ve Gümrük İşlemleri: Tekne giriş-çıkışlarının yönetilmesi, vergi ve harç süreçlerinin kontrolü

– Denizcilik Alacaklarının Tahsili: Ulusal ve uluslararası platformlarda alacak takip işlemleri

– Uluslararası Bayrak Tescili ve Bayrak Değişimi: Küresel ölçekte bayrak tescil ve değişim süreçlerinin yürütülmesi

www.virahaber.com