Golden Phoenix ve Kuzey Marine, Armatörlere Yönelik Ship Finance & New Building Programını Başlattı

Program, Hong Kong’daki finansman kaynaklarını; Çin ve Güney Kore tersanelerinin üretim kapasitesiyle birleştirerek, 15–20 milyon dolar aralığındaki gemi projelerine odaklanıyor.

Finansman paketi, Hong Kong bankaları ve büyük leasing şirketleri tarafından sunulan uzun vadeli kredi modelleri, rekabetçi faiz yapıları ve proje bazlı değerlendirme mekanizmalarından oluşuyor. Girişim aynı zamanda mevcut gemiler için refinansman seçenekleri sunarak nakit akışını iyileştirmeyi ve borçlanma maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.

Program kapsamında Çin ve Güney Kore’deki tersanelerden 5.000 GT kuru yük gemileri, römorkörler ve diğer ticari gemi tipleri için fiyat, teslim süresi ve teknik şartname süreçlerinde çözüm odaklı bir yapı oluşturuluyor. Golden Phoenix finansman ayağını yönetirken, Kuzey Marine projelere sigorta, risk yönetimi ve hukuki süreç desteği sağlıyor.

Şirketler, programın Türkiye, Karadeniz ve Doğu Akdeniz pazarlarında artan filo yenileme talebine güçlü bir alternatif sunacağını belirtiyor.

Program hakkında detaylı bilgi ve başvurular için: [[email protected]](mailto:[email protected])

Vira Haber

