11 Yılda Denizlerde 112 Bin Futbol Sahası Büyüklüğünde Hayalet Ağ Temizliği Gerçekleştirildi

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, 2014 yılında başlatılan projede denizlerde 112 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanda 2.9 milyon metrekare uzunluğunda ‘hayalet ağ'ın temizlendiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında başlatılan ‘Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi', deniz ekosistemlerinin korunmasına önemli katkı sağlıyor. Çalışmalar kapsamında Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılı içerisinde iki lokasyonda 10 bin metrekare büyüklüğünde 300 ahtapot tuzağı, üç ayrı lokasyonda 12 bin metrekarelik alanda bin metrekare hayalet ağ temizlendi. 2014 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 64 farklı lokasyonda toplam 1 milyon 37 bin 700 metrekare deniz dibi taranırken, 35 bin 620 metrekare hayalet ağ denizlerden toplanarak imha edildi.

Proje çerçevesinde bugün Kumkale Limanı açıklarında hayalet ağ temizliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı İlhan Üze, Çanakkale Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk, Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber katıldı. Etkinlikte Kumkale Limanı açıklarında Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından dip taraması sonucu tespit edilen hayalet ağlar çıkarıldı.

"Bu çalışmaları yapmak suretiyle 9.5 milyon adet deniz canlısının hayatta kalmasını sağlamış durumdayız"

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, hayalet ağlara yönelik ülke genelinde yürütülülen bir proje olduğunu belirterek, "Denizlerimizin hayalet ağlardan temizlenmesi projesi ülke genelinde yaptığımız bir proje. 20 ilde yaptığımız bu çalışmayı denizlerde de gerçekleştiriyoruz. Hayalet ağlardan temizleme projesinin gerekçesi şu; balıkçılarımız tarafından av sırasında herhangi bir şekilde kontrol dışında denizlerde terk edilmiş olarak bulunan ağlar, yine balıkçılık faaliyetleri kapsamında balıkçılarımıza daha iyi avlanma imkanını verebilmesi ve diğer taraftan da ekosistemin korunması amacıyla tüm ülke genelinde bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Türkyılmaz, "Bugüne kadar bu yapılan çalışmalar kapsamında 805 milyon metrekare sucul ekosistem taranmış durumda ve buradan da 112 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. 2.9 milyon metrekare uzunluğunda da ‘hayalet ağ' ismini verdiğimiz bu av araçlarını denizden çıkarmış durumdayız. Yaptığımız çalışmalara ve değerlendirmelere göre de bu çalışmaları yapmak suretiyle 9.5 milyon adet deniz canlısının hayatta kalmasını sağlamış durumdayız. Bu çalışmaları gerçekleştiren illerimizin başında Çanakkale geliyor. Oldukça önemli çalışmalara imza atılıyor. Burada da 1 milyon metrekare alan gözden geçirildi ve 30 bin metrekare de hayal ağı temizliği gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

Çalışmaların balıkçıların desteği ile yapıldığını belirten Türkyılmaz, projenin uluslararası pek çok kuruluş tarafından örnek gösterildiğini aktardı. Türkyılmaz, "Özellikle Karadeniz, Ege ve Akdeniz'den de sorumlu olan, FAO'nun altında bulunan Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu, bu yapmış olduğumuz çalışmaları örnek proje olarak gösteriyor. Ülkemiz açısından oldukça gurur verici bir çalışma. Diğer taraftan kendi deniz ekosistemimizin korunması ve bir nevi çevresel temizlik de diyebiliriz. En önemli çıktılardan bir tanesi de ülkemizin gündeminde olan ve Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde yürütülmekte olan Sıfır Atık Projesi'ne de çok büyük bir destek vermek ve bu kapsamda yapılan çalışmaların görünürlüğünü ortaya koymak adına önemli çalışmalar yapmış olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.

