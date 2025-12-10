COSCO’dan 7,07 Milyar Dolarlık Dev Sipariş: Çin Tersanelerinde 87 Yeni Gemi İnşa Edilecek

Şirket, Çin Devlet Gemi İnşa Kurumu (CSSC) bünyesindeki tersanelerle toplam 87 yeni gemi için 7,07 milyar dolarlık anlaşma yaptı.

Sipariş paketinde konteyner gemileri, tankerler, kuru yük gemileri ve çok amaçlı ticari gemiler yer alıyor. Bu gemiler, CSSC’nin önde gelen tesisleri olan Jiangnan, Guangzhou, Wuchang, Dalian, Beihai ve Chengxi tersanelerinde inşa edilecek.

Yeni nesil teknolojilerle donatılması beklenen gemilerin, yüksek enerji verimliliği, alternatif yakıta hazır sistemler ve yapay zekâ destekli dijital çözümler içereceği belirtiliyor. Bu adım, COSCO’nun geçtiğimiz yıl duyurduğu genişleme ve modernizasyon programının devamı niteliğinde değerlendiriliyor.

Siparişin, hem Çin’in küresel gemi inşa pazarındaki konumunu güçlendirmesi hem de COSCO filosunun çevreci ve dijital odaklı dönüşümünü hızlandırması bekleniyor.

