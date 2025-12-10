Explora Journeys ve Hilton’dan Lüks Okyanus Seyahatlerinde Stratejik İş Birliği

Hilton’un ödüllü sadakat programının deneyim odaklı yeni uzantısı olan Hilton Honors Adventures tanıtılırken, Explora Journeys programın özel okyanus seyahati partneri oldu.

Cenevre ve Virginia merkezli yapılan ortak açıklamada, 2026 yazı itibarıyla Hilton Honors üyelerinin Explora Journeys’in Akdeniz’den Kuzey Avrupa’ya, Karayipler’den Uzak Doğu’ya uzanan seçkin rotalarında puan kazanıp harcayabileceği bildirildi. İş birliğini kutlamak amacıyla 7 Haziran 2026’ya kadar üyelere özel avantajlarla sınırlı süreli rezervasyon imkânı sunulacak.

Hilton Honors üyelerine özel avantajlar

Sınırlı süreli tanıtım kapsamında üyeler, Explora Journeys rezervasyonlarında şu ayrıcalıklardan yararlanabilecek:

Suit başına 100.000 Hilton Honors bonus puanı

Seçili 16 özel rotada 400$/€’ya, diğer tüm yolculuklarda 200$/€’ya kadar Journey Experience Credit

Özel karşılama hediyesi

Bu krediler; gastronomi deneyimleri, şarap tadımları, spa hizmetleri ve seçili alışverişlerde kullanılabilecek.

İş birliğinin odağında “Ocean State of Mind” felsefesi var

Explora Journeys Başkanı Anna Nash, ortaklıkla ilgili yaptığı açıklamada, iki markanın bilinçli ve anlamlı seyahati temel alan değerlerde buluştuğunu belirterek şunları söyledi:

“Misafirlerimize yavaşlamaları, derin bağlar kurmaları ve okyanusun dinginliğini yaşamaları için alan sunuyoruz. Bu iş birliği, Hilton Honors üyelerinin denizle buluştuğu özel bir konaklama deneyimi yaratacak.”

Hilton Global Markalar ve Ticari Hizmetler Başkanı Chris Silcock ise Explora Journeys’in lüks seyahat standartlarını ileri taşıdığını vurgulayarak, Hilton Honors Adventures’ın bu iş birliğiyle güçlendiğini ifade etti.

Explora Journeys filosu büyümeye devam ediyor

Explora Journeys, denizcilikte köklü Aponte ailesinin mirasıyla oluşturulan modern lüks okyanus seyahati vizyonuyla dikkat çekiyor.

Filo planı şöyle ilerliyor:

EXPLORA I – 2023

EXPLORA II – 2024

EXPLORA III (LNG) – 2026

EXPLORA IV (LNG) – 2027

EXPLORA V – 2027

EXPLORA VI – 2028

Her biri geniş cam cepheleri, okyanus manzaralı teraslı suitleri, çoklu gastronomi seçenekleri, wellness ve eğlence olanaklarıyla yüksek standartlarda hizmet veriyor.

Okyanus seyahatine artan talep

Son yıllarda gezginlerin daha yavaş, kültür odaklı ve derinlemesine deneyimler araması nedeniyle okyanus seyahatlerine olan ilginin hızla arttığı belirtiliyor. Hilton ve Explora Journeys’in bu ortaklığıyla 235 milyondan fazla Hilton Honors üyesine lüks okyanus seyahatlerine erişim kolaylaşacak.

İş birliği ve Explora Journeys rotaları hakkında detaylı bilgiye Hilton.com/Explora adresinden ulaşılabiliyor.