Bodrum Cruise Port, 2025 Sezonunda 276 Bin Yolcu Ağırladı

Bu yıl 12 kruvaziyer gemisi ilk kez Bodrum’a geldi. Bodrum-Kos hattında ise yıl boyunca 1.078 feribot seferiyle 137.848 yolcu taşındı. “Bir Gün. Bir Gemi. Bir Gelecek.” projesiyle Seatrade Cruise Awards’ta “Yılın Sürdürülebilirlik Projesi” ödülünü alan liman, hem yoğun operasyonları hem de çevresel duyarlılığıyla dikkat çekti.

Bodrum Cruise Port, 2025 kruvaziyer sezonunu 12 Kasım’da, 634 yolcu ve 436 mürettebatıyla Palau bayraklı Astoria Grande gemisinin ziyaretiyle kapattı. 3 Nisan’da yine aynı gemiyle açılan sezonda liman, toplam 116 kruvaziyer gemisi ve 138.149 yolcuyu ağırladı. Farklı ülkelerden gelen yolcuları misafir eden Bodrum Cruise Port, lüks segmentte artan sefer sayıları ve ilk kez Bodrum’a uğrayan gemilerle dikkat çekti. Limana Bodrum-Kos hattında gerçekleşen 1.078 feribot seferi ile de 137.848 yolcu taşındı. Kış döneminde de Bodrum-Kos hattında feribot seferlerinin devam etmesi planlanıyor.

12 yeni gemi ilk kez Bodrum’u rotasına dahil etti.

Cruise Saudi tarafından geliştirilen AROYA Cruises’a ait Malta bayraklı Aroya gemisi, 4’ü overnight olmak üzere toplam 12 sefer gerçekleştirdi. Virgin Voyages’a ait Resilient Lady ve Marella Cruises’a ait Marella Discovery 2 gemileri de her biri 12’şer seferle limanı ziyaret etti. Lüks segmentte ise Ritz-Carlton grubuna ait Evrima, Ilma ve Luminara gemilerinin yanı sıra Silversea Cruises’a ait Silver Muse ve Silver Whisper Bodrum Cruise Port’a uğradı.

Ayrıca 12 yeni gemi ilk kez Bodrum’u rotasına dahil etti ve Bodrum Cruise Port’a demirledi. Brilliance of the Seas, Ilma, Silver Muse, Aroya, Norwegian Viva, NG Orion, Le Dumont-d’Urville, Allura, Luminara, Sh Diana, Nieuw Statendam ve Balmoral; 2025 sezonunda Bodrum’u ilk kez ziyaret eden gemiler arasında yer aldı. Limana ilk kez gelen gemiler, geleneksel hale gelen Bodrum Bandosu eşliğinde karşılanırken uğurlamaları ise keman dinletisiyle yapıldı.

Kruvaziyer turizminde sürdürülebilirlik vizyonu

Bodrum Cruise Port, 2025 sezonunda yalnızca ağırladığı yolcu sayısıyla değil; sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projeleriyle de öne çıktı. 29 Eylül 2025’te Bodrum Cruise Port, Bodrum Belediyesi ve Virgin Voyages’a ait Resilient Lady gemi personelinin katılımıyla Kumbahçe Sahili’nde plaj ve deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Toplam 30 kişiyle, 2,5 saatte 350 kilogram atık toplandı.

Limanın “Bir Gün. Bir Gemi. Bir Gelecek.” sosyal sorumluluk projesi, kruvaziyer sektörünün en prestijli ödül programlarından biri olan Seatrade Cruise Awards 2025’te “Yılın Sürdürülebilirlik Projesi” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. 10 Eylül’de Hamburg’da düzenlenen törende takdim edilen bu ödül, Bodrum Cruise Port’un sürdürülebilirlik vizyonunun uluslararası alanda da tescillendiğini gösterdi.

‘Fark yaratan bir kruvaziyer merkezi olmaya devam edeceğiz’

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, “Bodrum Cruise Port olarak 2025 sezonunu hem kruvaziyer hem de feribot operasyonları açısından başarılı bir şekilde tamamladık. Altyapı gücümüz, operasyonel tecrübemiz ve Bodrum’un güçlü destinasyon kimliğiyle her yıl büyüyen bir kruvaziyer merkezi olmanın gururunu yaşıyoruz. 2026 sezonu için şimdiden yoğun bir talep var. Gelecek yıl da Bodrum’un kruvaziyer turizminde öne çıkan, aynı zamanda sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarıyla fark yaratan bir merkez olmaya devam edeceğine inanıyoruz.” dedi.

Vira Haber