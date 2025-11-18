Altınordu Rıhtımı 140 Metre Uzatılarak, Kruvaziyer Turizmine Uygun Hale Getiriliyor

Yapımına 1952 yılında başlanan, 1957 yılında ise tamamlanarak faaliyete geçen, 2017 yılında da ticari ve turizm faaliyetlerine kapatılan rıhtım, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ‘Ordu yeniden denizle kucaklaşacak' hedefi doğrultusunda kruvaziyer turizmine uygun hale getirilmesi için kapsamlı bir dönüşüme alındı. Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalarda rıhtım uzunluğu 140 metre daha uzatılarak, 410 metreye çıkarılacak.

Aylık 10 bin turistin şehre gelmesi öngörülüyor



Projede iskelenin ilk 20 metrelik kısmında su içi mesnet betonu dökülerek önemli bir aşama geride bırakıldı. Bu bölümde eski beton yapılar söküldü, dip taraması yapılarak proje kotuna uygun kazı gerçekleştirildi ve ihtiyaç duyulan taş dolgu sonrası su içi beton çalışmaları tamamlandı.

133 adet kazık ile güçlendiriliyor

Projenin en önemli etaplarından biri olan kazıklı sistem için 90 santimetre çapındaki çelik borular sahaya getirildi. 13 Kasım 2025 itibarıyla yeni iskelenin ilk kazık imalatına başlandı. Toplamda 30-40 metre derinliğe uygulanacak 133 adet kazık ile rıhtımın hem mevcut, hem yeni bölümü güçlendirilmiş olacak. Mevcut kazıklar da taşıma kapasitesini artıracak şekilde yenileniyor.

Uluslararası yolcu gemilerinin Ordu'ya güvenli ve hızlı şekilde giriş-çıkış yapabilmesi için tasarlanan gümrük binasında projelendirme süreci de tamamlanarak temel kazısına geçildi. Bu yapı, Altınordu'nun kruvaziyer turizmine açılan kapısı olacak.

