Sanmar, P&O Maritime Logictics'e Dokuzuncu Römorkörünü Teslim Etti

İki şirket arasındaki ilişki, P&O’nun Sanmar’dan ilk römorkörünü teslim aldığı 2013 yılına dayanmaktadır. O zamandan beri Sanmar, dünya çapındaki limanlarda başarıyla hizmet veren sekiz römorkör daha teslim etti.

Yeni sahipleri tarafından AL FATH adı verilen römorkör, Robert Allan Ltd. tarafından geliştirilen RAmparts 2200 tasarımına dayanmaktadır. AL FATH Sırapınar Serisi’nin bir üyesi olup, Sanmar’ın en çok satan Boğacay Serisi römorkörlerinin kompakt kardeşleri niteliğindedir.

22,4 m uzunluğa, 10,84 m genişliğe, 4,4 m derinliğine ve yaklaşık 4,89 m draftına sahip olan AL FATH, 50 tonluk bir çekme gücündedir ve 12 knot hıza ulaşabilmektedir.

P&O Maritime Logictics, enerji, petrol ve gaz, yenilenebilir enerji ve liman sektörlerinde hizmet sunmaktadır. Sanmar yapımı römorkörler şu anda şirket adına Mozambik, Somali, Dominik Cumhuriyeti, Senegal ve BAE'de faaliyet göstermektedir.

AL FATH'den önceki en son teslimatlar, 80 tonluk RAstar 2900SX tasarımına dayanan P&O GYANDE ve eş römorkörü P&O ASIA’dır.