Portekiz Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemilerinin Sac Kesimi Yapıldı

STM ana yükleniciliğinde yürütülen proje, Türkiye'nin bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeye ilk askeri gemi ihracatı niteliği taşıyor.

Türk Savunma Sanayiinde yenilikçi ve milli sistemler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., askeri denizcilikte gerçekleştirdiği tarihi ihracat başarısında önemli bir kilometre taşına daha ulaştı. Portekiz Deniz Kuvvetleri’nin açmış olduğu Lojistik Destek Gemisi ihalesine katılarak, dünyanın önde gelen askeri denizcilik firmalarını geride bırakan STM, 17 Aralık 2024 tarihinde Portekiz’in başkenti Lizbon’da, Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi’nin sözleşmesini imzalamış ve önemli bir başarıya imza atmıştı.

STM ana yükleniciliğinde tasarlanarak, İstanbul’da inşa edilecek iki lojistik destek gemisinin sac kesim töreni 14 Kasım 2025 tarihinde İstanbul’da düzenlendi. ADA Tersanesi’nde gerçekleştirilen törene, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve STM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İhsan Kaya, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Portekiz Deniz Kuvvetleri Gemi Programları Direktörü Tümamiral Marques da Costa başkanlığındaki Portekiz heyeti, STM ve Ada Tersanesi temsilcileri katıldı. Törende, Portekiz’in milli şairi Luís de Camões’in adını taşıyacak ilk geminin sac kesimi yapıldı.

Görgün: Bu Projede Türk mühendisliğine duyulan güvenin Somut Göstergesi

Törende konuşan, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, özetle şu mesajları verdi:

“Bu sac kesim töreniyle birlikte, barış zamanında insanlığa hizmet edecek, kriz zamanlarında caydırıcılık sağlayacak bir deniz platformunun inşasını başlatıyoruz. Bu proje, Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülke tarafından Türk mühendisliğine duyulan güvenin somut bir göstergesidir ve Avrupa’nın askeri gemi inşa sektöründe yeni bir eşiği temsil etmektedir. Portekiz’in bu kararı, yalnızca STM’ye değil, tüm Türk savunma sanayiine duyulan güvenin bir yansımasıdır. Modern savaş gemileri, denizaltılar ve insansız suüstü araçlarıyla güçlü bir donanmaya sahip olan, köklü bir denizcilik mirası bulunan Portekiz’in Türkiye’yi partner olarak seçmiş olmasından büyük onur duyuyoruz.”

Güleryüz: Türkiye ile Portekiz Arasındaki Dostluğun Mühendislik Sembolü

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, dünya donanmalarının güvenilir ortağı olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Türk Donanması’nın yanı sıra Ukrayna’dan Portekiz’e, Pakistan’dan Malezya’ya kadar dost ve müttefik donanmaların savunma kapasitelerini geliştiriyoruz. Bugün, STM’nin mühendislik kabiliyetleriyle tasarlanan ve Portekiz Donanması’nın ihtiyaçlarına göre şekillendirilen gemilerin sac kesimini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu tören, yalnızca bir projenin başlangıcı değil, Türkiye ile Portekiz arasındaki dostluğun, iş birliğinin ve ortak mühendislik vizyonunun da simgesi. Türkiye’nin bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatı olma özelliği de taşıyan bu projede, birinci geminin bloklarını da Ocak ayında kızağa alacağız. Portekiz Donanması’na iki geminin teslimini 2028 yılı içerisinde gerçekletirmeyi planlıyoruz. Gemilerin, Portekiz Donanması’nın harekât kabiliyetlerine ve NATO içindeki görevlerine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.“

Çok Yönlü Görev Fonksiyonu

Türkiye’nin askeri deniz mühendisliğinde geldiği seviyeyi gösterme açısından önemli bir proje olarak kabul edilen, Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemilerinin inşaları, modüler bir tasarım içeriyor. Gemiler, lojistik destek sağlama, denizde akaryakıt ve kargo transferi yapmasının yanı sıra, zırhlı araç taşıma kapasitesi ile müşterek güç aktarımı, amfibi harekât maksatlı da görev alabilecek. Gemiler 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araç taşıyabilecek. Gemiler, modüler, özgün ve çok yönlü tasarımları sayesinde, kriz zamanlarında; insani yardım, arama kurtarma, hastane gibi görevleri de yerine getirecek. Entegre haberleşme sistemi ile donatılmış bu gemiler komuta ve kontrol kabiliyetlerine de sahip olacaklar.

Zırhlı Araç Taşıyacak, Denizde İkmal Yapacak

137 metre uzunluğa, 11000 ton deplasmana, 18+ knot azami sürate sahip olacak gemiler, 30 gün boyunca kesintisiz denizde kalabilecek. Toplamda 100 görev personeline ilave olarak 100 hariçten kişi barındırma kapasitesine sahip gemilerde, 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araçları taşınabilecek. Ağırlıklı olarak hava savunma harbi olmak üzere, tüm temel harp nevilerine yönelik sensör ve silah sistemleri bünyesinde barındıracak. Gemiler, yakın hava savunma sistemleri, 12.7 mm uzaktan kumandalı silah sistemleri ve chaff /dekoy sistemleri ile donatılacak, çok sayıda ileri sensör ve sistemleri bünyesinde barındıracak. Gemilerde ayrıca Helikopter ve İnsansız Hava Araçları (İHA) için platform ve İHA’lar için hangar da olacak.

Teknik Özellikleri

Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi (AOR+), barış ve harp zamanlarında suüstü platformlara hem katı hem de sıvı yük desteği sağlamak üzere tasarlanmış, çok amaçlı müşterek lojistik destek gemisi olarak öne çıkıyor.

Temel Görevler ve Yetenekler

• Denizde İkmal

• Komuta Kontrol

• Lojistik Destek

• Tıbbi Destek

• Amfibi Harekât

• İnsani Yardım

• Bölgesel Güç Aktarımı

• Arama ve Kurtarma

Ana Boyutlar

Tam Boy (L OA ) : 137,00 m

Su Hattı Boyu (L WL ) : 128,76 m

Kalıp Genişliği (B) : 19,10 m

Dizayn Su çekimi (T dizayn ) : 6,70 m

Deplasman (Δ) : 11000 ton

Performans Özellikleri

Dizel Makine ile Azami Sürat: 18+ knot

Elektrik Motoru ile Azami Sürat: 6+ knot

İktisadi Seyir Sürati: 14 knot

Seyir Siası: 14 knot sürat ile 14000 deniz mili

Denizde Kalma Süresi: 90 gün

Kapasite: 50’si gemi personeli olmak üzere toplam 100 kişilik görev personeli kapasitesi ve ilave 100 kişilik geçici konaklama kapasitesi

Kargo Kapasiteleri

F-76 : 4000 m3

F-44 : 350 m3

Temiz Su : 650 m3

Genel Kargo : 700 m3

Konteyner : 6 x 20 ft Konteyner

Mühimmat / Cephane

