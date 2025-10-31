Atatürk’ün Gemisi SAVARONA’ya STM Dokunuşu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “manevi mirası” olarak bilinen ve aslına uygun modernize edilen TCG SAVARONA gemisine, STM’nin Elektronik Harita Gösterim, Bilgi ve Takip Sistemi STMDENGİZ WECDIS entegre edildi.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki milli mühendislik gücü STM, savaş gemilerinin yanı sıra geliştirdiği kritik yerli alt sistemlerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Savarona Yatının modernizasyon sürecine teknolojik katkı sunuyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Devlet statüsünde devredilen ve ASFAT yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca modernizasyona alınan TCG SAVARONA’ya, STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen, Elektronik Harita Gösterim, Bilgi ve Takip Sistemi STMDENGİZ WECDIS entegre edildi. Savarona, STM’nin milli seyir sistemi ile rotasını bulacak.

Güleryüz: Savarona’ya Katkı Sunmak, Tarihî Bir Sorumluluk ve Gurur Vesilesi

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “STM olarak geliştirdiğimiz milli sistemleri, bugüne kadar donanmamızın modern savaş gemilerine entegre ettik. Şimdi ise bu teknolojik birikimi, tarihimizin simgelerinden biriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmalar, ekosisteme sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirme kararlılığımızın bir göstergesi. Bunun en son ve en anlamlı örneklerinden biri ise TCG SAVARONA projesi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Savarona’ya katkı sunmak, bizler için sadece bir mühendislik projesi değil, aynı zamanda tarihî bir sorumluluk ve gurur vesilesidir. WECDIS sistemi ile, Savarona’nın çağın gereksinimlerine uygun şekilde seyrini desteklemekten onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

STMDENGİZ WECDIS ile Emniyetli ve Kontrollü Seyir

STM mühendisleri tarafından, askeri deniz platformları için geliştirilen, Elektronik Harita Gösterim, Bilgi ve Takip Sistemi STMDENGİZ WECDIS, dünya çapında geçerliliğe sahip Denizcilik Ekipmanları Direktifi (MED-Marine Equipment Directive) sertifikası “Wheelmark” onayı alan Türkiye’den ilk WECDIS ürünü.

Askeri amaçla kullanılan sualtı ve suüstü platformlar için üretilen STMDENGİZ WECDIS, yeni nesil askeri harita sistemlerini içermesinin yanı sıra tüm askeri fonksiyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde dizayn edildi. Gemilerde, köprüüstünde veya platform büyüklüğüne göre Savaş Harekat Merkezinde de bulunabilen sistem, otomatik olarak geminin rotasını ve ilerlemesini dijital ortamda sergileyerek bir harita işlevi görüyor. Ayrıca, yüklenen ilave katmanlarla da seyir güvenliğini arttırıyor.

S-100 Tabanlı Haritalarla Uyumlu Hale Geliyor

Yerli yazılım STMDENGİZ WECDIS, diğer veri sağlayıcılarının entegre edilmesiyle seyirsel farkındalığı artırırken; seyir planının hazırlanması ve değerlendirmesinde kullanılacak süreyi azaltarak seyir planının verimliliğini de artırıyor. Harita düzeltmelerinin elektronik harita üretici kuruluşlarca otomatik olarak yapılarak sisteme yüklenmesiyle seyir personeli üzerindeki yükü de azaltarak harita düzeltmelerinin verimliliğini de olumlu etkileyen sistem, elle yapılan harita düzeltmelerine ve uzun seyir planlarına olan ihtiyacı ise ortadan kaldırıyor. Kullanımı kolay ekran fonksiyonları ve yüksek çalışma performansının yanı sıra kullanıcı dostu yazılıma sahip olan ve çeşitli ekran boyutları bulunan STMDENGİZ WECDIS’de, rota planlama/düzenleme ve emniyet kontrol fonksiyonları yer alıyor. Günümüzün teknolojik gelişmelerine paralel olarak, STM söz konusu sistemi, S-100 tabanlı haritaların sergilenmesine de uygun hale getirmek üzere çalışmalarına devam ederek çok yakın gelecekte üreteceği sistemlerde bu özelliği kullanıcıların hizmetine sunmayı planlıyor.

Milli Gemilere Takıldı, İhracata Koştu

STMDENGİZ WECDIS, farklı ilave askeri katmanları (Additional Military Layers AML) bünyesinde barındırıyor. Örneğin; bir bölgede daha önce yapılmış bir mayın harekâtında mayın veya batık tespit edilerek, bu tespitler ilave askeri katman olarak sisteme yüklendiğinde, STMDENGİZ WECDIS’in ilave katmanları sayesinde bu bilgiler sistemde görülebiliyor. Bu sayede askeri gemilere, daha emniyetli ve kontrollü bir seyir imkânı sağlanıyor.

Ürünün sivil/ticari alandaki versiyonu olan Elektronik Harita Görüntüleme ve Bilgi Sistemi “STMDENGİZ ECDIS” de 2020 yılında, Türkiye’de MED Sertifikası alan ilk ECDIS olmuştu. STMDENGİZ ECDIS, STM’nin ana yüklenicisi olduğu AGOSTA 90B Pakistan Denizaltı Modernizasyon projesinde; STMDENGİZ WECDIS ise Türkiye’nin milli fırkateyn projesi “İstif” Sınıfının tüm gemileri ile Milli Hücumbot Projesinde, Yeni Tip Mayın Avlama Gemisi (Y-MAG) Projesinde ve STM’nin ihraç ettiği savaş gemilerine entegre ediliyor.

Vira Haber