Bodrum CUP'ta MSKÜ Rüzgârı: STS Bodrum Okul Gemisi'nden 2 Kupa

20-25 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşen 37. Bodrum Cup Yelken Yarışları, Bodrum-Bodrum Anadolu Sigorta 100. Yıl etabının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Yat Kaptanlığı Programı öğrencileri ve akademik personelinden oluşan ekip de yarışlara damgasını vurdu.

MSKÜ ekibi, yarışlarda STS Bodrum Okul Gemisi ile elde ettikleri çifte zaferle 2 kupa birden kazandı.



İki kategoride 2.’lik

Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Kaptan Mehmet Danacı ile Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı V. Öğretim Görevlisi Kaptan Mehmet Özgür Yenilmez rehberliğinde yarışan öğrenciler, kıyasıya geçen mücadeleler sonunda "Gulet Genel" kategorisinde ikincilik ve "Gulet A" kategorisinde ikincilik olmak üzere iki değerli kupanın sahibi oldu.

Bodrum Cup yarışlarında 8'i tekne üstünde olmak üzere, 23 kara ekibi ile toplamda 31 öğrenci görev aldı.

Tekne üstünde mücadele eden öğrenciler; Doruk Adalı, Esra Çelik, Nida Yenigil, Yiğit Yücel, Gamze Gökdoğan, Onur Ay, Yunus Emre Şen ve Cansu Yücel azim ve yetenekleriyle denizcilik ruhunu en iyi şekilde yansıtarak MSKÜ’nün gururu oldu.

Vira Haber