Palamut Sezonu Başlamadan Bitti, Umutlar Seneye Kaldı

Balıkçılar, normal şartlarda Eylül-Ekim aylarında tezgâhlarda yerini alan palamutun şu ana kadar pek olmayışı sezonun başlamadan bittiği anlamına geldiğini, bundan sonra gelecek olan palamutların da kıymetsiz olacağını kaydederek artık bol miktarda çıkmasını beklemediklerini söylediler.

Palamudun bu sezon yüzlerini güldürmediğini belirten balıkçılar, tezgâhlarda bol miktarda hamsi ve istavritin yer aldığını, geçen yıl bol miktarda çıkan palamutun bu sezon hem az çıktığını hem de boyut olarak küçük kaldığını söylediler.

Balıkçılardan Çetin Kavzoğlu, palamut sezonunun başlamadan bittiğini belirterek "Palamut zaten başlamadan bitti. Bu sezon palamut yok. Zaten bu aylarda çıksaydı bile sezonun son dönemleri olurdu. Şu anda hamsi avı devam ediyor. Palamut her zaman belli olmuyor; bazı sezonlar bol olurken bazı sezonlar hiç olmuyor. Belki seneye bol olur. Bundan sonra palamut parça parça gelir ama kıymetsiz olur, yeterli miktarda olmaz yani bolluk beklenmez. Şu anda ise hamsi gayet güzel; Karadeniz'in her tarafında avcılığı yapılıyor. Buradakiler yerli hamsi" dedi.



Vira Haber