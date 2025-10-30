Bodrum'da Kruvaziyer Turizmi Devam Ediyor
Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Silver Whisper isimli kruvaziyer, 340 yolcu getirdi.
Bahamalar bayraklı 186 metre boyunda, 25 metre genişliğindeki Silver Whisper adlı yolcu gemisi, Rodos Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne bağlanan gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 340 yolcu ile 290 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Pire Limanı’na hareket edecek.
