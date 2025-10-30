Bodrum'da Kruvaziyer Turizmi Devam Ediyor

Bahamalar bayraklı 186 metre boyunda, 25 metre genişliğindeki Silver Whisper adlı yolcu gemisi, Rodos Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne bağlanan gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 340 yolcu ile 290 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Pire Limanı’na hareket edecek.

Vira Haber