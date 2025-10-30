Oramiral Tatlıoğlu: Karadeniz’deki Tüm Mayınları Savaş Sonrası Temizleyeceğiz

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Rusya, Ukrayna Savaşı'nın bitmesinin ardından Karadeniz'deki bütün mayınları biz temizleyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi'nde düzenlenen 'Nusret-2025 Davet Tatbikatı' devam ediyor. Faaliyet dahilinde ilk olarak TCG Bayraktar'da Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Birol Orak, basın brifingi verdi. Ardından TCG Bayraktar tarafından mayın döküş harekatı gerçekleştirildi. Denize C-130 tipi uçak ile havadan mayın döküldü. Demirli mayınının ROV cihazı ile teşhisi ve Türk Savunma Sanayisi tarafından yerli imkanlarla üretilen Malaman Akıllı Dip mayınları, Mayın Harbi Dalgıçları (MHD) tarafından patlatılarak imha edildi. Hafif Otonom Sualtı Aracı'nın (HOSA) mayınlı sahaya sevk edilmesi, Taktik Pençe Harekâtı faaliyeti icra edildi. Dalış kazası eğitimi dahilinde yaralı personelin helikopterle sevk edilmesi ve tören geçişinin ardından sona erdi. Programa, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve çok sayıda personel katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu yaptığı konuşmada, "Bu tatbikata 26 ülkeden 74 gözlemci personel katılmaktadır. Tatbikatımız ismini kahraman Nusret Mayın Gemisi'nden almaktadır. Bildiğiniz gibi 1915'te Nusret Mayın Gemimiz Çanakkale Boğazı'na dökmüş olduğu mayınlarla o dönemin en güçlü donanmasını Çanakkale Boğazı'ndan geçirmemiştir ve ‘Çanakkale geçilmez' dedirmiştik. Mayın silahı hala çok önemli. Bildiğiniz gibi Ukrayna-Rusya savaşı esnasında Ukrayna'nın Odessa'nın güneyine dökmüş olduğu mayınlar sonucunda Rusya, Karadeniz'de istediği gibi bir deniz harekatı icra edemedi. Biz mayın konusunda çok iyi bir deniz kuvvetleriyiz. "Kendi milli ve yerli mayınımızı, 'MALAMAN' mayınımızı yaptık ve bugün de kullandık, sizler de gördünüz. Aynı zamanda yerli ve milli mayın avlama gemilerimizi de inşa ediyoruz. Rusya, Ukrayna Savaşı'nın bitmesinin ardından Karadeniz'deki bütün mayınları biz temizleyeceğiz. Türkiye olarak, Türk Deniz Kuvvetleri olarak biz temizleyeceğiz. Yapmış olduğumuz bu tatbikat Karadeniz'de icra edeceğimiz mayın temizliği faaliyetlerinin bir provasıdır. Daha önce de söylediğim gibi üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin, coğrafi yapısı çok güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmamızı gerektirmektedir. Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. İnşa halindeki uçak gemimiz, milli denizaltılarımız, milli fırkateynlerimiz, milli hücum botlarımız envantere katıldıktan sonra daha da güçlü bir hale geleceğiz" dedi.



Vira Haber