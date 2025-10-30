Bandırma Limanı'nda "Spiridon-II" Krizi: İthal Hayvanlar Günlerdir Limanda Mahsur

Pasaport bilgileriyle küpe numaraları arasında uyuşmazlık bulunması nedeniyle ithalat onayı verilmeyen hayvanlar gemiden tahliye edilemezken, vatandaşlar kötü koku ve sinekler yüzünden

kapı ve pencerelerini açamadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi.

Çok sayıda ithal büyükbaş hayvan taşıyan "Spiridon-II" isimli gemi, Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı'na yanaşalı 8 gün olmasına rağmen hâlâ tahliye edilemedi. İddialara göre hayvanların pasaport bilgileri ile küpe numaraları arasında uyuşmazlık bulunması nedeniyle ithalat onayı verilmedi. Gemi Bandırma açıklarında adeta "yüzen bir problem"e dönüşürken, hayvanların tahliyesinin gecikmesi çevrede kötü koku ve sinek artışına yol açtı. Özellikle Paşabayır ve Paşakent mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, günlerdir kapı ve pencerelerini açamadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Geminin geldiği günden beri nefes almak zorlaştı. Her rüzgarda o koku bütün şehre yayılıyor" dedi.



Geri dönüş de mümkün değil

Hayvanların aç kalmaması için liman sahasına yem takviyesi yapıldığı ancak gemideki şartların giderek kötüleştiği öğrenildi. İthalatın yapıldığı ülkenin geri iadeyi kabul etmemesi nedeniyle geminin ne tahliye edilebildiği ne de geri gönderilebildiği bildirildi. Bu durum, hem hayvan refahı hem de halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturuyor.

Uzmanlar ise, "Canlı hayvan taşımacılığı gibi çevresel riski yüksek işlemler şehir merkezine bu kadar yakın alanlarda yapılmamalı. Bandırma nefes almakta zorlanıyor" uyarısında bulundu.

Vira Haber