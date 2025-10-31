İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Özel Toplantısı, Bakan Murat Kurum’un Katılımıyla Gerçekleşti

Toplantının açılışında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türk denizcilik sektörünün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sonra en yoğun temas içinde bulunduğu kurumun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olduğunu belirtti. Kıran, sektör-idare iş birliğinin en üst seviyede devam ettiğini ifade ederek, denizcilik sektörüne yönelik yürütülen ortak çalışmalardan bahsetti.

Kıran, “Deniz Kıyı Alanları Tekne İmal ve Çekek Alanlarının, Bağlama ve Barınma Yerlerinin Belirlenmesi, Mapa-Şamandıra Noktaları ve Sayılarının Belirlenmesi ile Kurulumu İçin Fizibilite Raporu Hazırlanması İşine Ait Protokol”ün, Deniz Ticaret Odası, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Piri Reis Üniversitesi ve GİSBİR arasında 1 Ağustos’ta imzalandığını hatırlattı. Protokol kapsamında Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında tekne imal ve çekek alanları, bağlama ve barınma yerleri ile mapa-şamandıra sistemlerinin kurulabileceği bölgelerin belirlenmesine yönelik çalışmaların başladığını söyledi.

İstanbul’daki üyeler tarafından aktif şekilde kullanılan 20 iskelenin kira sorunlarının çözümü amacıyla Odaya devredilmesi yönündeki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Kıran, bu konudaki yapıcı yaklaşımlarından dolayı Bakan Murat Kurum ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne teşekkür etti. Ayrıca Denizcilik Atıkları Uygulaması Genelgesi kapsamında yaşanan sorunların çözümü için yürütülen çalışmalarda Oda’nın taleplerinin dikkate alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denizlerin ekonomik, stratejik ve çevresel açıdan ülkenin geleceği için en önemli kaynaklardan biri olduğunu vurguladı. “Biz millet olarak Akdeniz'in tuzunu, Karadeniz'in dalgasını, Ege'nin maviliğini, Marmara'nın nefesini hissederek bu günlere erişmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Artık denizler yalnızca coğrafyamızın sınırlarını değil, geleceğimizin rotasını da belirliyor” dedi.

Kurum, denizlerin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda da ifade ettik; mavi bizim umudumuz, mavi bizim geleceğimizdir. Denizlerimizi korumak için durmadan çalışıyoruz. Müsilajla mücadelede ileri biyolojik arıtma tesislerine destek veriyor, deniz ekosistemini koruyacak yatırımlar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde başlatılan Mapa-Şamandıra Projesi’ne değinen Bakan Kurum, “Deniz Ticaret Odası, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği ve Piri Reis Üniversitesi ile önemli bir protokol imzaladık. Tekne imal ve çekek alanlarının, bağlama ve barınma yerlerinin belirlenmesi için kapsamlı bir fizibilite hazırladık. Böylece hem çevreye zarar veren uygulamaları önleyecek hem de deniz turizmini çevreyle uyumlu hale getireceğiz” dedi.

“Çevreyle uyumlu bir deniz turizmini kalıcı hale getireceğiz” diyen Kurum, proje sayesinde denizlerin korunacağını, deniz trafiğinin düzenleneceğini ve sektör için yeni iş alanları ile istihdam fırsatları oluşacağını ifade etti.

Konuşmasında deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, “Asrın İnşa Seferberliği ile 11 ilimizi dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük. Bugün deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 yuva yapıp teslim ediyoruz. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı yeniden inşa ediyoruz. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa ederek, on binlerce vatandaşımızın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüreceğiz” dedi.

Toplantı sonunda İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Bakan Murat Kurum’a sektöre verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederek, kendisine bir gemi maketi takdim etti.