Tayland'tan Süs Balıkları, Tokat'tan Horoz, İstanbul'dan Kalkan Balığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli zabıta ve güvenlik ekipleri, yolcu indirme peronlarında gerçekleştirdikleri denetim sırasında İstanbul, Tokat ve Siirt'ten otobüsle gönderilen ve mevzuata aykırı şekilde taşındığı belirlenen 5 koli balık, Uzak Doğu'dan ithal süs balıkları ve 4 horoz ile 10 güvercine el konuldu.

İzinsiz avlanan balıklar tespit edildi



Cezai işlem uygulandı

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali denetimlerine ilişkin bilgi veren Terminal Zabıta Amiri Mustafa Kaya, "Sabah saatlerinde terminalde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde 5 adet kolinin içinde kalkan, lüfer ve mercan balığı, canlı hayvan olarak 4 horoz ve 10 güvercin ile İstanbul otobüsüyle gelen ve içinde süs balıklarının olduğu koliler ele geçirildi. Antalya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veterinerler tarafından yapılan inceleme de İstanbul'dan otobüsle gelen süs balıklarının ülkemiz denizlerinde yaşamayan ve Tayland'dan ithal getirildiği ifade edildi. Kalkan balığı ise ülkemizde izin verilen tekneler tarafından ve belirli kota kapsamında avlanabiliyor. Ama bugün otogarda yakalanan kalkan balığının yetkisi olmayan bir tekne tarafından avlandığını tespit ettik. Bundan dolayı kalkan balığına el konuldu. Gerekli cezai işlemler otobüs firmalarına, alıcı ve gönderenlere uygulandı" diye konuştu.

Vira Haber