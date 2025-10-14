Milli Kamikaze KarguFPV, Zırh Delici Harp Başlığı ile Hedefi Vurdu

Böylece Türkiye’de ilk kez yerli zırh delici mühimmat başlıklı ve askeri standartta tapaya sahip FPV başarıyla test edilmiş oldu.

Türk savunma sanayiinin öncü mühendislik şirketi STM, modern muharebe ortamlarında asimetrik tehditlere karşı etkili ve düşük maliyetli çözümler geliştirmeye devam ediyor. Daha önce anti-personel harp başlığı ile sahaya çıkan ve yüksek otonomi ile desteklenerek hassas vuruş kabiliyetiyle göz dolduran KarguFPV, artık zırh delici harp başlığı sayesinde zırhlı araçlar ve korunaklı hedefler üzerinde de yüksek etki oluşturuyor. Zırh delici harp başlığı ile ilk mühimmatlı patlatma testine çıkan KarguFPV, belirlenen zırhlı araç hedefini, ilk test atışında tam isabetle vurdu. Hedefini noktasal hassasiyetle vuran KarguFPV’nin zırhı başarıyla deldiği görüldü.

Güleryüz: Milli Mühendisliğimizle Sahaya Etkili Çözümler Sunuyoruz

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, güvenilir, çevik ve yüksek etkili çözümleri en kısa sürede sahaya sunduklarını belirterek, “Bu doğrultuda, otonomi, görüntü işleme ve yapay zekâ kabiliyetlerimizi FPV sistemleriyle birleştirerek geleceğin muharebe ortamına yön verecek teknolojiler geliştiriyoruz. Farklı faydalı yüklerle donattığımız KarguFPV’de zırh delici harp başlığını kullanmaya başladık. Böylece Türkiye’de ilk kez yerli zırh delici mühimmat başlıklı FPV’yi başarıyla test etmiş olduk. STM olarak değişen harp ortamına doğasına uygun, uyarlanabilir ve milli çözümler sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KarguFPV, Farklı Mühimmat ve Faydalı Yükler İle Donatılıyor

Asimetrik harp ortamlarındaki dinamik tehditlere karşı caydırıcı bir güç sağlayan KarguFPV Kamikaze Drone, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemi ile düşman unsurlarına yönelerek, üzerindeki anti-personel veya zırh delici mühimmat ile hedefini etkisiz hale getiriyor. KarguFPV, yüksek manevra kabiliyeti, gece-gündüz etkin operasyon yetkinliği ve düşük radar kesit alanı ile sabit veya hareketli hedeflere karşı hassas vuruş imkânı sağlıyor. Sisteme entegre edilen fiber-optik kablo sayesinde ise KarguFPV, elektromanyetik karıştırmalardan etkilenmeden görevini sürdürebiliyor. Böylece GPS veya RF sinyallerine bağımlı olmadan güvenli uçuş ve hedefleme gerçekleştiriyor.

KarguFPV, MIL-STD-331 standartlarına göre, ileri seviye askeri güvenlikli tapaya sahip Türkiye’de tek FPV dron çözümü. Bu sayede görev sırasında ve taşınma esnasında tam güvenlik sağlıyor. Bütünleşik gece gündüz kamera ile donatılan KarguFPV, karıştırma/köreltme gibi elektronik harp sistemlerinden etkilenmeden operasyon yapabiliyor. Platform, yaklaşma tapa algılayıcısı ile ayarlanabilir mesafede otomatik patlama imkânı sunarken, görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyeti ile hedefi işaretleyerek, tam isabetli vuruş sağlıyor.

FPV kullanım konseptindeki KarguFPV, taktik İHA ailesinden KARGU ile aynı mühimmat ve tapa sistemine sahip olması açısından da, envanterde bulunan KARGU mühimmatlarının FPV kullanım konseptinde de değerlendirilmesine olanak sağlıyor. STM tasarımı askeri standarttaki tapalar ile donatılmış zırh delici ve anti personel mühimmatlar, hem Türkiye’nin ilk milli kamikaze İHA’sı KARGU ile, hem de KarguFPV ile hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılabiliyor.

Teknik Özellikler

Görev Menzili : 10 km

Havada Kalış Süresi : 20+ dakika kamikaze modu : 44 dakika gözlem modu (mühimmat ve tapa olmadan)

Görev İrtifası : 500 m

Maksimum İrtifa : 5500 m (MSL)

Maximum Hız : 160 km/h

Faydalı Yük Seçenekleri

Anti-personel Harp Başlığı

Zırh Delici Harp Başlığı

Fiber Optik Kablo

FPV Drone Nedir?

Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı ile gündeme gelen FPV (First Person View-Birinci Şahıs Görüşü) Dronlar, operatörün bir gözlük veya ekran aracılığıyla dronun kamerasından gerçek zamanlı görüntü alarak uçurduğu ve hedefe doğrudan yönlendirilerek hassas vuruş yapabilen, düşük maliyetli ve etkili bir saldırı aracı olarak ön plana çıkıyor.

Vira Haber