İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan “IMO Net Sıfır Regülasyonu” Semineri

Bu kapsamda, İMEAK Deniz Ticaret Odası, üyelerini ve sektörü bilgilendirmek amacıyla “IMO Net Sıfır Regülasyonu” başlıklı bir seminer düzenliyor. Etkinlik, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 14.00’te, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Seminer, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnsel tarafından verilecek. Program, fiziki katılımın yanı sıra çevrimiçi olarak da hibrit şekilde gerçekleştirilecek.

Seminere katılmak isteyenler, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın internet sitesinde yer alan “Eğitim/Sunumlar” sekmesindeki online katılım formunu doldurarak kayıt yaptırabilecekler.

