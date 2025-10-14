İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan “IMO Net Sıfır Regülasyonu” Semineri
Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 14-17 Ekim tarihleri arasında Londra’da gerçekleştireceği Deniz Çevresini Koruma Komitesi Olağanüstü Toplantısı (MEPC/ES2) sonrasında yürürlüğe girmesi beklenen “IMO Net Sıfır Çerçevesi”, Türk denizcilik sektörünün
A+A-
Bu kapsamda, İMEAK Deniz Ticaret Odası, üyelerini ve sektörü bilgilendirmek amacıyla “IMO Net Sıfır Regülasyonu” başlıklı bir seminer düzenliyor. Etkinlik, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 14.00’te, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Seminer, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnsel tarafından verilecek. Program, fiziki katılımın yanı sıra çevrimiçi olarak da hibrit şekilde gerçekleştirilecek.
Seminere katılmak isteyenler, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın internet sitesinde yer alan “Eğitim/Sunumlar” sekmesindeki online katılım formunu doldurarak kayıt yaptırabilecekler.
Vira Haber
Bu haber toplam 86 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.