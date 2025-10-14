Denizin Rengi Değişti, Plaja Tıbbi Atıklar Vurdu

Bartın'da bir hafta devam eden sağanak yağışların ardından Karadeniz'in rengi değişti. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü Boğaziçi Köyü mevkisinde denizin rengi, ırmak sularının taşıdığı çamur nedeniyle turuncuya dönüştü. Çamurlu görüntü, Karasu Köyü İnkumu plajına kadar uzandı.

Sağanak yağış ile birlikte etkili olan fırtınanın oluşturduğu dalgalar ise denizdeki çöpleri karaya taşıdı. İnkumu sahili dalgaların taşıdığı ağaç kütükleri ve dal parçaları, evsel arıklar nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Sahile vuran çöpler arasında, tıbbi atıkların da yer alması dikkat çekti. Sahildre, şırınga, iğne uçları, ilaç şişeleri ile ilaç tüpü, mini boyuttaki serum şişesi gibi tıbbi atıklar ise görenleri korkuttu.

Yakılarak imha edilmesi gereken tıbbi atıkların denize nasıl karıştığı bilinmezken, evsel atıkların Bartın ya da çevre illerindeki çöplüklerden dalga yada ırmak suları ile sürüklendiği tahmin ediliyor.

Vira Haber