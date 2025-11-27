Yolcugemisi.com Black Frıday’e Özel Kabinlerde 200 Euro’ya Varan Fırsat Başlattı

Seçili gemi turlarında kabin fiyatlarında 200 Euro’ya varan indirim uygulanırken, 2026 sezonu için rezervasyon yapmak isteyen misafirler yılın en avantajlı dönemine girmiş oldu.

Deniz turizmine olan ilginin her yıl artmasıyla birlikte, Black Friday döneminde kruvaziyer tatili planlayanlar için önemli fırsatlar duyuruldu. Deniz turizmi sektörüne dijital yenilikler kazandıran Sea Genesis Group, bünyesinde faaliyet gösteren yolcugemisi.com üzerinden Black Friday’e özel büyük bir kampanya başlattı. Deniz tutkunlarının uzun süredir beklediği bu fırsat kapsamında, seçili kabinlerde 200 Euro’ya varan indirimler kullanıcılarla buluşuyor.

Kampanya sınırlı süreyle geçerli olacak.

Akdeniz’den Karadeniz’e Uzanan Geniş Rota Ağı

Yolcugemisi.com, kullanıcılarına farklı kruvaziyer şirketlerinin fiyatlarını karşılaştırma, en uygun kabin alternatiflerini inceleme ve hızlı rezervasyon yapma imkânı sunarak deniz turizminde dijital dönüşümün öncü platformlarından biri haline geldi. Akdeniz, Ege, Adriyatik ve Karadeniz başta olmak üzere geniş bir destinasyon ağına sahip turlar; lüks gemi içi aktiviteler, gurme restoranlar, yüzme havuzları, spa alanları ve gece şovlarıyla zenginleşen konforlu kabin seçenekleriyle dikkat çekiyor. Black Friday dönemine özel indirimler ise bu ayrıcalıklı deneyimleri her zamankinden daha ulaşılabilir hale getiriyor.

Kampanyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede Deniz turizmi Türkiye’de her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirten Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, ‘‘Biz de yolcugemisi.com olarak bu ilgiyi kolaylaştıran, sektörü dijitalleştiren ve kullanıcıya en avantajlı seçenekleri sunan bir platform yaratmayı hedefledik. Black Friday kampanyamızla birlikte misafirlerimiz, 2026 sezonunda çok daha avantajlı fiyatlarla seyahat etme fırsatı bulacak.” dedi.