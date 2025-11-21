Celestyal, Black Friday Kampanyasını Yüzde 70’e Varan Indirimlerle Başlatıyor

Celestyal Yunan Adaları, Akdeniz ve Arap Körfezi'ni kapsayan 113 seferinde yüzde 70’e varan indirim yaptığını açıkladı. Kampanya; Aralık 2025 – Ekim 2027 arasındaki seferlerde geçerli olacak. 26 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında rezervasyon yapanlar, kampanya kapsamında 179 Euro’dan başlayan fiyatlarla cruise turlarına katılabilecek

Celestyal, Aralık 2025 ile Ekim 2027 arasında gerçekleşecek 113 seferde yüzde 70 veya daha fazla tasarruf sunan Black Friday kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, misafirlerin seyahat öncesi satın alarak gemideki tüm yemek ve içecek kredilerinde kullandığı CelestyalPay kartına da ekstra yüzde 25 bonus tanımlanacak. Böylelikle kazanılan bonus’larla 250 Euro’ya kadar ek harcama avantajı elde edilecek.

Celestyal’den yapılan açıklamada; kampanyanın Yunan Adaları, Akdeniz ve Arap Körfezi güzergahlarında geçerli olacağı duyuruldu.

179 Euro’ya 3 gecelik Arap Körfezi cruise turu!

Arap Körfezi programındaki indirimlerle, Celestyal Journey ile 39 sefer gerçekleşecek Dubai veya Doha çıkışlı 7 gecelik ‘Desert Days’ turları ve Celestyal Discovery ile 32 sefer yapacak olan Abu Dabi çıkışlı 3 ve 4 gecelik ‘Iconic Arabia’ turlarında fiyatlar 179 Euro’dan başlıyor.

Yunan Adaları ve Akdeniz programındaki kampanya ise Celestyal Journey ile 2026–2027 yılları arasındaki Atina çıkışlı 7 gecelik ‘Heavenly Greece, Italy & Croatia’ turunun 16 seferini kapsıyor. Bu programda fiyatlar kişi başı 549 Euro’dan başlıyor.

Celestyal Ticari İşlerden Sorumlu Direktörü (CCO) Lee Haslett, cruise gezginlerinin merakla beklediği yılın en avantajlı kampanya dönemine dair şunları söyledi: “Sadece 1 hafta sürecek Black Friday kampanyamızla seyahat severlere Celestyal seferlerinde olağanüstü yüzde 70’e varan tasarruf fırsatı sunuyoruz. Buna ek olarak CelestyalPay’de yüzde 25 bonus kredimizin uzatılması, ayrı bir tasarruf katkısı sağlayacak. Misafir deneyimini zenginleştirdiğimiz çok destinasyonlu rotalarımızda bu fırsatlar gerçekten kaçırılmayacak nitelikte.”

Celestyal Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz ise erken rezervasyon dönemine denk gelen bu kampanyanın gerçek cruise deneyimi yaşamak isteyenler için bir fırsat olacağını belirterek ‘’Cruise ile seyahat bilinci gitgide artarken, bu fırsatı bekleyen çok sayıda misafirimiz, gezginimiz var. Sabırsızlıkla bekleyenlere duyuruyoruz, şimdiden gelecek tatillerini planlayabilirler. 1 haftalık kampanyayı kaçırmasınlar’’ dedi.

Vira Haber