Denizlerde Kadın İmzası: İDO’ya Eşitlikte Liderlik Tacı

İDO’nun Denizcilik gibi erkek egemen bir sektörde kadın istihdamını artırma yönündeki kararlı çalışmaları firmaya ödül getirdi.

Türkiye’nin öncü deniz ulaşım markası İDO, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarının bir yansıması olarak Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından ödüle layık görüldü. 17 Kasım’da Denizli Merkezefendi Belediyesi ev sahipliğinde Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Denizli’nin Gücü Kadınlar Zirvesi & Eşitliğin Liderleri Ödül Töreni” farklı sektörlerden kadın liderleri, girişimcileri ve eşitliğe inanan erkek liderleri bir araya getirdi.

Erkek egemen yapısıyla bilinen denizcilik sektöründe öncü uygulamalara imza atan İDO, kaptanlık, baş mühendislik, çımacılık, gemicilik, yağcı ve teknisyenlik gibi geleneksel olarak erkeklerin çoğunlukta olduğu pozisyonlarda da kadınlara istihdam yaratarak fırsat eşitliğini güçlendirdi. Bu vizyoner yaklaşım nedeniyle İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, “Eşitliğin Liderleri” kategorisinde ilk ödülünün sahibi oldu.

Toplumsal Gelişimin Bir Parçası

Törende kısa bir konuşma yapan İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan duygularını şöyle ifade etti: ‘’Denizcilik gibi erkek egemen bir sektörde kadınların varlığını güçlendirmek, yalnızca bir istihdam politikası değil; toplumsal gelişimin temel bir parçasıdır. İDO olarak fırsat eşitliğini tüm süreçlerimizin merkezine alıyor, kadın çalışanlarımızın sektörde daha görünür ve etkili olabilmesi için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu ödül, yalnızca İDO’nun değil; fırsat eşitliği idealine inanan tüm çalışma arkadaşlarımızın başarısıdır. Kadın Dostu Markalar Platformu’na bu anlamlı takdir için içtenlikle teşekkür ediyorum.”

İDO’ nun fark yaratan duruşu yalnızca kadın çalışanlara yönelik fırsat eşitliğiyle sınırlı değil. Marka, denizlere ve doğaya duyarlılığı, hayvanlara yönelik hassasiyeti ve sosyal sorumluluk projeleriyle de sektörde örnek gösteriliyor.

Her Birey İçin Bağımsız, Güvenli ve Özgürce Seyahat İmkanı

Engelli bireylere yönelik ’Bir Kapakla İz Bırak’’ Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Ekvator Enerji ve İDO iş birliği ile yürütülüyor. “Bir Kapakla İz Bırak” kampanyasıyla toplanan plastik kapaklar umuda dönüşüyor ve tekerlekli sandalye ihtiyacı olan vatandaşlara umut oluyor. İDO, görme engelli yolculara We Walk iş birliği ile sunduğu Danış uygulaması üzerinden yönlendirme desteği ise görme engelli yolcular için canlı görüntülü ve sesli asistan oluyor. İDO, sunduğu tüm hizmetler ile yolcuların seyahat süreçlerinde bağımsız, güvenli ve eşit bir şekilde ulaşım hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyor.

Şirket; insan, hayvan ve çevre haklarını gözeten, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ulaşım anlayışını iş modelinin temel parçası haline getirerek sektörde farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Zirve kapsamında Denizli’deki kadın girişimci ve liderlerin başarı hikâyelerini bir araya getiren “Denizli’nin Gücü Kadınlar” kitabının lansmanı da ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıca, kadınların yaratıcı gücüne inanan ve sektörlerinde fark yaratan erkek liderler de etkinlikte takdir edilip alkış topladı.