Gökçeada Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında 26 Eylül tarihinde planlanan feribot tüm seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

